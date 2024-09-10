Hatayspor'da Enis Bardhi ısrarı

Transferin önünü açabilmek için yabancı oyuncu ayrılığı yapması gereken Fırtına'da gözler Enis Bardhi'ye dönmüş durumda. Oyuncuya Hatayspor talip oldu. İkna çabaları sürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Hatayspor'da Enis Bardhi ısrarı
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10 Eylül 2024 13:27
Son güncelleme 10 Eylül 2024 13:37
Trabzonspor'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-Mavililer'in orta saha oyuncusu Enis Bardhi'ye Süper Lig ekiplerinden Hatayspor talip oldu.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Hatayspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Bardhi'nin transferini isterken görüşmeler başladı.

BARDHI'NİN CEVABI MERAK KONUSU

Başkanlar arası görüşmelerin devam ettiği bilinirken, Bardhi'nin teklife ne cevap vereceği merak konusu oldu.

HATAYSPOR'DAN YOĞUN ÇABA

Akdeniz ekibi, imzaları atabilmek adına yoğun bir çaba içerisinde. Bardhi'nin menajeri ikna edilmeye çalışılıyor. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçen sezon Trabzonspor ile çıktığı 42 maçta 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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