Hatayspor'da Enis Bardhi ısrarı

Trabzonspor'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-Mavililer'in orta saha oyuncusu Enis Bardhi'ye Süper Lig ekiplerinden Hatayspor talip oldu.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Hatayspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Bardhi'nin transferini isterken görüşmeler başladı.



BARDHI'NİN CEVABI MERAK KONUSU



Başkanlar arası görüşmelerin devam ettiği bilinirken, Bardhi'nin teklife ne cevap vereceği merak konusu oldu.



HATAYSPOR'DAN YOĞUN ÇABA



Akdeniz ekibi, imzaları atabilmek adına yoğun bir çaba içerisinde. Bardhi'nin menajeri ikna edilmeye çalışılıyor. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.



PERFORMANSI



Geçen sezon Trabzonspor ile çıktığı 42 maçta 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.





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