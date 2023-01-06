Hatayspor'da Antalyaspor öncesi 2 eksik var!

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Ligde 16 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlikle 16 puan toplayan ve 16. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, çıkış yakalamak için Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak.
Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Ligde 16 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlikle 16 puan toplayan ve 16. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, çıkış yakalamak için Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak.
Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.
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