Süper Lig'de 3. hafta maçında Hatayspor ile Alanyaspor karı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi Hatayspor oldu.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Adama Traore, 18. dakikada Saba Lobzhanidze, 42. dakikada Ruben Ribeiro, 60. dakikada Ayoub El Kaabi ve 90+2. dakikada Mohammed Kamara kaydetti.
Bu sezon ilk galibiyetini alan Hatayspor puanını 4'e yükseltti. Alanyspor 3 puanda kaldı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Hatayspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Alanyaspor, Giresunspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lobjanidze'nin şutunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Traore'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
18. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin pasında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Lobjanidze'nin ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
35. dakikada konuk ekibin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Davidson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.
42. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Lobjanidze'nin pasında ceza sahası dışından sol çaprazdan Ribeiro'nun çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Adama Traore, 18. dakikada Saba Lobzhanidze, 42. dakikada Ruben Ribeiro, 60. dakikada Ayoub El Kaabi ve 90+2. dakikada Mohammed Kamara kaydetti.
Bu sezon ilk galibiyetini alan Hatayspor puanını 4'e yükseltti. Alanyspor 3 puanda kaldı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Hatayspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Alanyaspor, Giresunspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lobjanidze'nin şutunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Traore'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
18. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin pasında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Lobjanidze'nin ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
35. dakikada konuk ekibin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Davidson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.
42. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Lobjanidze'nin pasında ceza sahası dışından sol çaprazdan Ribeiro'nun çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...