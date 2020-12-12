Hatayspor 3 golle yıktı! Fatih Karagümrük, Galatasaray öncesi ağır yaralı

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.



Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor 3-1'lik skorla kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Selim Ilgaz ile 75 ve 83'te Aaron Boupendza kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü 65'te Jimmy Durmaz'dan geldi.



60. dakikada Selim Ilgaz'ın yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki Gabonlu Aaron Boupendza adeta maçı getiren isim oldu. Son olarak kiralık Feirense'de oynayan ve Bordeaux'dan transfer edilen hücum oyuncusu, Süper Lig'de 3 gole ulaştı



NDIAYE VE SABO GALATASARAY'A KARŞI YOK



Tugay Kaan Numanoğlu, oyundan çıkan Ndiaye'ye kulübedeyken yaptığı itirazlar nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Erik Sabo da 92'de ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. İki isim de Galatasaray'a karşı oynamayacak.



Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 18 puana yükselirken, Fatih Karagümrük 17 puanda kalarak 5 hafta sonra kaybetti.



Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı konuk edecek.



