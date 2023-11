Hatay'ın erkek voleybol takımı, ligi orta sıralarda tamamlamak istiyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, yenilenen kadrosuyla ligi orta sıralarda tamamlamayı hedefliyor.



Depremlerin ardından takımda sadece bir sporcuyla sözleşme yenileyen mavi-beyazlılar, 11 yeni sporcuyla anlaştı.



Ev sahibi statüsündeki maçlarını Antakya'da oynayan antrenmanlarını İskenderun'da yapan Hatay ekibi, Arsuz ilçesinde konaklıyor.



Ligin geride kalan 5 haftasında bir maç kazanan Hatay ekibi, galibiyet serisi yakalayarak orta sıralarda yer almak istiyor.



Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Ahmet Çoban, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından takımın yeniden ayağa kalkması için çalıştıklarını belirtti.



Deprem felaketi nedeniyle sezonu çok geç açtıklarını anlatan Çoban, ligde güçlü takımlarla mücadele ettiklerini söyledi.



Hatay'da oynamayı kabul eden oyuncularla anlaşarak yollarına devam ettiklerini aktaran Çoban, "Hatay'a gelip yardım etmek, burada bulunmak isteyen oyuncularla beraberiz. Biraz eksiklerimiz var, gidermek için çalışıyoruz. Adeta deplasman gibiyiz, kaldığımız yer Arsuz, antrenmanlarımızı İskenderun'da, maçlarımızı da Antakya'da yapıyoruz." diye konuştu.



Çoban, üst düzey bir ligde deprem kenti Hatay'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ifade etti.



Taraftarın takımdan beklentisinin play-off olduğunu vurgulayan Çoban, şöyle devam etti:



"Gerçekçi konuşmak lazım, takım olarak play-off hedefimiz yok. Takımımızı orta sıralarda tutmaya çalışacağız. Hem sezonu geç açtık hem de oyuncu kadrosu olarak eksiklerimiz var. Şu an takımımızda iki oyuncu eksiğimiz var. Takımdaki köşe ve orta oyuncularına antrenmanda çok yük bindiriyoruz. Halihazırda daha takımı tamamlayamadık. Ligi orta sıralarda bitirirsek hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Ama olursa yukarısı da neden olmasın daha ligin başındayız."



Çoban, Hataylılar için maça çıktıklarını vurgulayarak taraftarın takımı desteklemesini istedi.



"Her maça galibiyet parolası ile çıkıyoruz"



Hatay Büyükşehir Belediyespor'un takım kaptanı Cüneyt Dağcı da her maça galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını dile getirdi.



Öncelikli hedeflerinin takımın ligde kalması olduğunun altını çizen Cüneyt, "Her maça galibiyet parolası ile çıkıyoruz, ama her takımın bütçesi bizlerden 5, 6 kat fazla. Ayrıca sezonu ağustosun başlarında açmamız gerekirken, biz Eylül'ün 12'sinde açtık. Kalacak yer sıkıntısı yaşadık. Çok geriden geldik ama bunu telafi edeceğiz. İnşallah birkaç galibiyet aldığımızda da daha moralli olup hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Takım ikinci kaptanı Murat Karakaya ise depremzedelere sporla umut olmaya çalıştıklarını belirterek, takımın galibiyet serileriyle çıkışa geçeceğine inandığını kaydetti.





