Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

6 Şubat pazartesi 04:17'de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından, bu akşam merkez üssü Hatay olan iki deprem meydana geldi.



Hatay'da saat 20.04'te 6.4, 20.07'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Hatay'daki depremlerde 6 vatandaşımız hayatını kaybetti.



11:11 | Hatay'ın Samandağ ilçesinde yeni bir artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD, artçının saat 11.11'de Akdeniz açıklarında ve yerin 5.15 km derinliğinde yaşandığını duyururken depremin büyüklüğünü ise 4.0 olarak açıkladı.



11:09 | Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binasının bir bölümü, dün akşam meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde çöktü.



10:35 | AFAD Başkanı Yunus Sezer, 'Hatay ilimizin Defne ilçesinde meydana gelen depremde altı vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 294 vatandaşımız yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bölgede arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.' dedi.



09:55 | Hatay'ın İskenderun ilçesine, 906 yatak kapasiteli bir gemi daha yanaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda getirilen gemide depremzedelere barınma hizmeti verilecek.



09:30 | Kandilli Rasathanesi, Hatay merkezli 2 yeni artçının meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada depremlerin Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana geldiğini aktardı. İlk artçının saat 09.28'de Samandağ'da 9.6 km derinlikte 3.4 büyüklüğünde olduğu açıklanırken; ikinci artçının aynı bölgede 12.1 km derinlikte ve 3.2 büyüklüğünde olduğu bildirildi.



09:25 | AFAD, Defne ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin son durumu paylaştı. 18'i ağır olmak üzere 294 vatandaşın, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı, 6 vatandaşımız hayatını kaybettiği bildirildi. AFAD açıklamasında, 'Depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 54 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. Bu ihbarların 44'ünde olumsuz bir durum olmadığı anlaşılmıştır.' denildi.



07.45 | Hatay'da yaşanan depremde 6 vatandaşımız hayatını kaybetti.



20 ŞUBAT PAZARTESİ



01.40 | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hatay'da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18'inin durumu maalesef ağır"



00.49 | Gökhan Zan, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un hayatını kaybettiğini duyurdu.



00.27 | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarında güvenliği tehdit eden bir durumun oluşmadığını bildirdi.



23.44 | Mersin Valiliği: "Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitim öğretime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır."



23.33 | Hatay'da enkazdan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.



23.30 | AFAD: "Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere, 32 artçı deprem yaşanmıştır. Deprem nedeniyle üç vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 213 vatandaşımız çevredeki hastanelere nakledilmiştir."



23.11 | Antakya ilçesindeki Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören hastalar da tahliye edilerek, sahra hastanesine nakledildi.



23.00 | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "3 enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir enkazda 3, bir enkazda 2, bir enkazda 1 vatandaşımız var. Şu ana kadar 42 ihbar geldi. 42 ihbara da gidildi."



23.00 | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Müstakil bir deprem oldu. Ardından bütün ekiplerimiz alanı taramaya başladı. Alanın taranması neticesinde bu müstakil depreminden sonra biri Antakya, biri Defne, biri de Samandağ olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. Şu ana kadar 213 vatandaşımız hastanelere sevk edildi."



22.47 | Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel: Burada hayat bitti, ne yapacağız bilmiyorum, acil çadıra ihtiyacımız var"



22.29 | Gökhan Zan: "Arkadaşlar biz iyiyiz. Ulaşmaya çalışan, arayan, soran herkesten Allah razı olsun."



22.09 | Hatay / Antakya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



22.09 | AFAD: "Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır."



22.06 | Merih Demiral: "Her zaman hazırlıklı ve önlemlerimizi almış olmamız gerektiğini hatırlatan bir deprem daha. Hasarlı binalardan uzak durup yetkilileri dinleyelim. Tüm bölge halkına çok geçmiş olsun."



22.01 | Volkan Demirel: "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun"



22.00 Hatay/Samandağ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



21.58 | İbrahim Güzel: "Durum facia. Kahramanmaraş depremini 3'e katlayan bir depremdi. Durum kötü. İnsanların feryatları var. Acil çadır istiyorum insanlara."



21.58 | Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel: "Elektrikler kesik vaziyette. Kahramanmaraş depreminden çok daha fazla hissettik. Enkaz altında kalanlar var."



21.56 | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kandilli'nin su yükselmesiyle ilgili bir uyarısı olmuştu. Kandilli ile görüştük, 2 saatlik standart bir uygulamaları olduğunu söylediler. Şu anda böyle bir risk olmadığı için uyarı kaldırıldı."



21.56 | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "28 ihbar var. Hastanelere getirilen 8 yaralımız var. Her bir ihbarı değerlendiriyoruz."



21.48 | Refik Eryılmaz: "Vatandaşlarımız çadır istiyor. Vatandaşlarımızı artık hiçbir güç evlere sokamaz. Herkes dışarıda. Yetkililerden acil bir şekilde Samandağ insanının çadır ihtiyacını karşılamasını bekliyorum"



21.48 | Refik Eryılmaz: "Ağır hasarlı, orta hasarlı binaların bir kısmı bu depremle yıkıldı. Yıkılan binalar var. Zifiri karanlık olduğu için binalarda insan olduğunu teyit edemedik. Bazı binaların içinde insan olabileceği yönünde haberler aldık. Onları teyit etmeye çalışıyorum."



21.48 | Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz: "Bayağı ciddi bir şekilde sarsıldık. Tekrar büyük bir deprem yaşadık. Depremle birlikte elektrikler kesildi. Şu anda Samandağ'da elektrikler kesilmiş durumda. İnsanlar telaş içinde, güvenli yerlere kaçmaya çalışıyorlar."



21.38 | Antalya Valiliği: "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur."



21.35 | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Samandağ ve Defne'de yıkım olduğu bilgisi aldık"



21.23 | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: "Özellikle Antakya, Defne ve Samandağı'nda biraz panik var. Yıkılan binalarımız var. Maalesef binaların altında kalan insanlar olduğu yönünde haberler geliyor"



21.17 | Mersin Valiliği: "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur."



21.10 | Adana Valisi Süleyman Elban, Hatay merkezli meydana gelen depremler nedeniyle kentte herhangi bir yıkımın yaşanmadığını söyledi.



21.07 | Hatay Valisi Rahmi Doğan: "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor."



20.58 | AFAD: "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir."



20.58 | AFAD: "Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir."



20.47 | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."



20.14'te | Hatay/Samandağ'da saat 20.14'te 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.







