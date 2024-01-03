Miami Heat'in eski veteranı Udonis Haslem, Bam Adebayo'nun Yılın Savunmacısı ödülünü hak ettiğini söyledi.



Haslem, "The OG's Podcast" programının yakın tarihli bir bölümünde Adebayo'nun beş pozisyonu da etkili bir şekilde savunma becerisinin altını çizerek, etkisinin istatistiklerin ötesine geçtiğini vurguladı:



"Marcus Smart'a ya da başka bir oyuncuya saygısızlık olmasın, ancak ligde bu adam gibi beş pozisyonu da savunabileceğini düşündüğüm kimse yok. Ve sadece beş pozisyonu savunmakla kalmıyor, aynı zamanda rakibini kilitleyip maçlara doğrudan etki de edebiliyor."



Adebayo, sürekli olarak NBA'deki en iyi savunma oyuncuları arasında görülmesine ve dört kez savunma beşlerine seçilmesine rağmen, henüz DPOY ödülünü kazanamamıştı.





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