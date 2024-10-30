Hasan Şaş'tan Galatasaray'a yeni sağ bek tavsiyesi

Galatasaray'ın eski antrenörü ve futbolcusu Hasan Şaş, Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle ilgili Yeni Açık YouTube kanalında yorumlarda bulundu.Şaş'ın açıklamaları şu şekilde:
"GALATASARAY'IN GENLERİNDE OLAN BİR ŞEY DEĞİL"
"3-5-2 oyun kurulumunun Galatasaray adına sıkıntı olacağını söylemiştim. Net bir sağ bek ve sol bek olmadan sorun olabiliyor ama Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi oynatmak için bunları deniyorsunuz. Bir anda bu sistemi futbolculara aşılamak kolay değil. Galatasaray'ın özellikle arka dörtlüsü çok mücadele etti. Galatasaray, topa %39 sahip olmuş. Kulübün genlerinde olan bir şey değil. Okan hoca, Beşiktaş'ın geçiş oyununu iyi yaptığını düşünerek topu Beşiktaş'a vermiş olabilir."
"ROLAND SALLAI'DEN SAĞ BEK YARATILABİLİR"
"Galatasaray'da Ismail Jakobs olsaydı daha derli toplu bir takım görebilirdik. Gabriel Sara ceza sahası içerisine giremedi. Çünkü orada zaten golcü var. Yunus Akgün keza öyle. Roland Sallai çok yetenekli değil ama kuvvetli. Ondan bir sağ bek yaratılabilir. Lucas Torreira ilk kez bu kadar geride oynadı."
"BU REKORLARI KİMSE KIRAMAZ"
"Okan Buruk, 14 derbi maçta 10 galibiyet aldı. Bu rekorları kimse kıramaz gibi gözüküyor. Fenerbahçe deplasmanından hiç mağlubiyet yaşamadı. Young Boys mağlubiyetinden sonra da hocanın hakkını vermiştik. Genel performansı çok iyi, eleştiriler çok haksızdı. Çok başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor."
"OKAN BURUK, İYİ DÜŞÜNMELİ"
"Galatasaray'ın çift forvet sistemine bakarsan 4-4-2 devam edebilir mi? Hafta içi Tottenham ile maç yapacaksınız sonra bir deplasmana çıkacaksınız. Sezonun genelinde böyle devam etmez. Okan Buruk, BAY geçilen haftada bunları iyi düşünmeli."
"ICARDI'YE YAPILAN NET PENALTI"
"Bir futbolcu derbide sarı kart görürse elinde bombayla gezer. Mauro Icardi'ye yapılan hareket bana göre net penaltı. Baldırla bir temas var ama hakem bu pozisyonun etkisinde kaldığı için bazı sarı kartları es geçti. Bunu sadece Arda Kardeşler özelinde söylemiyorum. Hakemlerimiz maalesef futbolu bilmiyorlar ve sadece kurallar içerisinde karar veriyorlar ve bir düdüğü çalmak için 3 dakika düşünüyorlar. Mimiklerinden ezildiği çok belli ama hakem kararları maça tesir etmedi. Bana göre hepsi gri pozisyonlardı. Immobile - Barış Alper Yılmaz pozisyonu kırmızı olmaz, sarı kart olur. Arkasından zaten iki futbolcu geliyor." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'IN GENLERİNDE OLAN BİR ŞEY DEĞİL"
"3-5-2 oyun kurulumunun Galatasaray adına sıkıntı olacağını söylemiştim. Net bir sağ bek ve sol bek olmadan sorun olabiliyor ama Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi oynatmak için bunları deniyorsunuz. Bir anda bu sistemi futbolculara aşılamak kolay değil. Galatasaray'ın özellikle arka dörtlüsü çok mücadele etti. Galatasaray, topa %39 sahip olmuş. Kulübün genlerinde olan bir şey değil. Okan hoca, Beşiktaş'ın geçiş oyununu iyi yaptığını düşünerek topu Beşiktaş'a vermiş olabilir."
"ROLAND SALLAI'DEN SAĞ BEK YARATILABİLİR"
"Galatasaray'da Ismail Jakobs olsaydı daha derli toplu bir takım görebilirdik. Gabriel Sara ceza sahası içerisine giremedi. Çünkü orada zaten golcü var. Yunus Akgün keza öyle. Roland Sallai çok yetenekli değil ama kuvvetli. Ondan bir sağ bek yaratılabilir. Lucas Torreira ilk kez bu kadar geride oynadı."
"BU REKORLARI KİMSE KIRAMAZ"
"Okan Buruk, 14 derbi maçta 10 galibiyet aldı. Bu rekorları kimse kıramaz gibi gözüküyor. Fenerbahçe deplasmanından hiç mağlubiyet yaşamadı. Young Boys mağlubiyetinden sonra da hocanın hakkını vermiştik. Genel performansı çok iyi, eleştiriler çok haksızdı. Çok başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor."
"OKAN BURUK, İYİ DÜŞÜNMELİ"
"Galatasaray'ın çift forvet sistemine bakarsan 4-4-2 devam edebilir mi? Hafta içi Tottenham ile maç yapacaksınız sonra bir deplasmana çıkacaksınız. Sezonun genelinde böyle devam etmez. Okan Buruk, BAY geçilen haftada bunları iyi düşünmeli."
"ICARDI'YE YAPILAN NET PENALTI"
"Bir futbolcu derbide sarı kart görürse elinde bombayla gezer. Mauro Icardi'ye yapılan hareket bana göre net penaltı. Baldırla bir temas var ama hakem bu pozisyonun etkisinde kaldığı için bazı sarı kartları es geçti. Bunu sadece Arda Kardeşler özelinde söylemiyorum. Hakemlerimiz maalesef futbolu bilmiyorlar ve sadece kurallar içerisinde karar veriyorlar ve bir düdüğü çalmak için 3 dakika düşünüyorlar. Mimiklerinden ezildiği çok belli ama hakem kararları maça tesir etmedi. Bana göre hepsi gri pozisyonlardı. Immobile - Barış Alper Yılmaz pozisyonu kırmızı olmaz, sarı kart olur. Arkasından zaten iki futbolcu geliyor." ifadelerini kullandı.