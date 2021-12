Hasan Çetinkaya: 'Hazard, Fenerbahçe için söz vermişti!'

Türk takım sahibi Oktay Ercan ve Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Hasan Çetinkaya'nın yönettiği Westerlo, Belçika 2. Ligi'nde ikinciye 10 puan fark atarak zirvede yer alıyor.



Belçika 1. Ligi için gün sayan Westerlo'nun günlük yönetimi ile ilgilenen Hasan Çetinkaya, Fenerbahçe'deyken Robin van Persie, Nani, Dirk Kuyt, Raul Meireles, Moussa Sow gibi transferlerin altına imza atmıştı.



Birçok Belçika kulübü Avrupalı kulüplerin pilot takımları haline geldi. Manchester City Lommel'i, Monaco Cercle Brugge'ü, Metz Seraing'i satın aldı. Westerlo'nun amacı ise bu perspektif değil.



Başkan Yardımcısı Hasan Çetinkaya, "Adaptasyon süreci çok yoğundu. 3 ay boyunca ekranın önünde oturmak ve her salı ve perşembe günleri dört saatlik ders almak zorunda kaldım. Artık Belçika hakkında her şeyi biliyorum. Politika nasıl işliyor, sigorta, vergiler, posta hizmetleri, her şey! Fransa'da büyüdüğüm için Fransızca biliyordum. Şimdi Felemenkçe dresleri de alıyorum." dedi.



Sportif düzeyde Westerlo'nun Avrupa kupalarında oynayabilecek bir takım oluşturmak için 2024 hedefi ortaya kondu. Hasan Çetinkaya, "İnşallah önümüzdeki sezon 1. Lig'de oynayacağız ve bundan sonraki hedefimiz üzerinde çalışacağız; Avrupa kupalarına ulaşmak! Geçmişte birçok kez oldu, şimdi neden olmasın? Benim düşünceme göre Belçika'nın en organize 6-7 takımından biriyiz zaten." ifadelerini kullandı.



"HAZARD BANA BİR SÖZ VERMİŞTİ"



Hasan Çetinkaya, zirve lige ulaşmaları halinde telefon rehberini de kullanacak. Türk yönetici, "Eden Hazard'ı bir arkadaş olarak görebilirim. Lille'de oynadığı dönemde onunla tanıştım ve bir gün Fenerbahçe için oynayacağına söz verdi. İşler zorlaşıyor ama Westerlo onun için bir adres olabilir, bilemezsin. Kariyerini burada bitirebilir." açıklamasını yaptı.



"İFLAS ETMEMEK İÇİN ÇIRPINIYORDUK"



Westerlo'nun genel müdürü Wim Van Hove ise yaptığı açıklamada, "2017'de iflas etmemek için çırpınıyorduk. Oktay Ercan'ın gelip kulübü kurtarması ve şimdi ikinci ligde lider olmamız tam anlamıyla bir mucize. 50'de fazla kişiyle görüşme yapmıştım. Kulübü beladan kurtarabilecek tek kişi Oktay Ercan'dı. Stadyumu modernize etti. A takım ve gençler için yeni bir kompleks inşa etti." dedi.



"FUTBOL ONUN TUTKUSU"



Oktay Ercan'ın takımla çok ilgili olduğunu söyleyen Wim Van Hove, "Başlangıçta sezon başına 3 maça gelirdi. Şimdi neredeyse her maç burada. Gelip takımı desteklemekten keyif alıyor. Purosu, viskisi ve bu takımın maçları en büyük zevki. Futbol onun tutkusu. Yine de duygusal kararlar verip etrafa para saçmıyor. Her işi mantıklı bir şekilde yapmaya gareyt ediyor." ifadelerini kullandı.





