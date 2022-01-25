Hasan Çavuşoğlu: "Verin Emre Akbaba'yı, parlatayım dedim"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba'nın Galatasaray'dan kiralanmasıyla ilgili konuştu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Hasan Çavuşoğlu: 'Verin Emre Akbaba'yı, parlatayım dedim'
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25 Ocak 2022 08:49
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Milliyet'ten Şansal Büyüka'ya Emre Akbaba'nın transferiyle ilgili konuştu.

İşte Şansal Büyüka ile Hasan Çavuşoğlu arasındaki sohbet:

"Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu aradım. Hal, hatırdan sonra, "Emre Akbaba'yı kiralamak için G.Saray'a kaç para verdiniz?" dedim. Sayın Başkan,"Kiralama bedeli ödemedik. Maaşını veriyoruz" dedi. Sonra bu konuda Burak Elmas başkanı nasıl ikna ettiğini anlattı:

"Galatasaray'da oynamıyor, seyirci tepki koyuyor, ver bana... Ozan Tufan kayboluyordu, parlattık Fenerbahçe'ye geri yolladık. Salih Uçan'ı parlattık Beşiktaş'a verdik. Emre'yi gönder bize, parlatalım, yeniden yaratalım, geri yollayalım."

Hasan Başkan dediğini yapıyor. Emre, henüz ligin yarısı oynanırken 10 gol, 3 asiste ulaştı. Paslananları yollayın Hasan Başkana, parlatıp geri postalasın."

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