Hasan Arat, Fernando Santos için kararını verdi!

Sezona Şenol Güneş ile başlayıp Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe ile devam eden siyah beyazlıların 20. haftada göreve getirdiği Portekizli teknik adam da kötü gidişe engel olamadı, hatta Santos geldiğinde zirve ile olan fark 18'ken 37'ye kadar yükseldi.İsmail Er'in haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmaması ya da takımın Avrupa kupalarının dışında kalması durumunda Fernando Santos ile yolların ayrılacağı iddia edilirken başkan Hasan Arat, deneyimli çalıştırıcının çok zorlu bir süreçte göreve geldiğini ve kritik bir görev üstlendiğini hatırlatırkendiyerek bu konuda tavrını net olarak ortaya koydu.Fernando Santos da hem kendi hem de takımın performansından memnun değil. 69 yaşındaki teknik adam sözleşmesinin 1.5 yıllık olduğunun altını çizerken" değerlendirmesini yaptı.