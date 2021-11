Harun Erdenay: 'Yeniden çıkışa geçeceğiz'

Ankara'da, 4 Kasım'da gerçekleşecek Genel Kurul'da Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı için yarışacak olan Harun Erdenay, planlarını ve önceliklerini anlattı.



Adaylık kararı alırken, Türk Basketbolu'nun geldiği noktanın kendisini üzmesinin ve Anadolu'dan gelen yoğun taleplerin önemli rol oynadığını belirten Erdenay, "Maalesef basketbolumuz çok geriledi. Milli Takımlar'da son 5 yılımızda istediklerimizi elde edemedik. Erkekler ve kadınlarda düşüş içine girdik. Bunu FIBA sıralamasına ve alt yapı Milli Takımları'nın durumuna bakarak herkes görebilir. Anadolu'da sıkıntı var. Basketbolumuz dar bir bölgeye sıkışmış durumda. Herkes ilgisizlikten şikayetçi. Bunları çözmek, basketbolu yeniden zirveye çıkarmak için geliyoruz" dedi.



Bölgesel Lig müjdesi



Bölgesel Ligler'in kapatılması, 12 Dev Adam Okulları'nın ise kısıtlı merkezlerde organize edilmesi nedeniyle basketbolun Anadolu'da unutulmaya yüz tuttuğunu vurgulayan Erdenay, "Bizim dönemimizde Deplasmanlı Bölgesel Lig'de 82 takım mücadele ediyordu. 12 Dev Adam Okulları'nda 42 ilde 2 bin 400 kişiye ulaşılıyordu. Bu çalışmalara hemen yeniden başlayacağız. Gençler Ligi güzel bir organizasyon, bir sponsor ile bunu devam ettireceğiz. Ancak orada da yaş sınırı sıkıntı oluyor. Bu sınırı ya biraz daha yukarıya çekeceğiz ya da bir Ümitler Ligi kurup, gençlerimizi A Takıma daha hazır getireceğiz" diye konuştu.



'Yakıştıramıyorum'



Basketbolu büyütmenin daha çok kişiye ulaşmaktan geçtiğinin altını çizen Erdenay şöyle devam etti: "Ne yazık ki son yıllarda yayınlanan maç sayısı artsa da izleyebilenler azaldı. Ligin yayın haklarını verirken her şeyi düşünmelisiniz. Yayın ihalesine hiçbir televizyonun katılmadığını ve gelinen noktada bedelsiz şekilde bunun verildiğini görüyoruz. Ben bunu basketbola yakıştıramıyorum. Türk Basketbolu çok kıymetlidir, değerlidir ve yayıncılar bunu almak için eskisi gibi yarışa girmelidir. Basketbolun değerini tekrar artıracağız. Bunu da medyada aldığı yeri büyüterek, kulüplerle birlikte hareket edip, onların ihtiyaçlarına cevap vererek, basketbolumuza yeni sponsorlar dahil ederek yapacağız."



'MHK'nin değişmesi gerek'



"Recep Ankaralı Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli hakemlerden bir tanesi. Ancak son yıllarda hakemlik kısmında ciddi sorunlar, sıkıntılar yaşanıyor. Bunun için artık taze bir kan gerektiğini düşünüyorum. Merkez Hakem Kurulu'nun başına daha genç, yıpranmamış bir ismi getireceğiz ve kurulu yeniden yapılandıracağız. Hakemlerle ilgili eğitim konusuna biraz daha yönelmek gerekiyor. Türk basketbolunu büyütmekten söz ederken hakemler bu işin olmazsa olmazlarıdır. Onların da çok daha iyi noktaya çıkmasını sağlayacağız."



'Kadın Basketbolu yine örnek olacak'



"Kadın Basketbolu'nda Avrupa'nın en iyilerinden bir tanesiydik. Önemli başarılar yaşadık. Olimpiyatlar'a katıldık, 5. sıraya kadar çıktık. Avrupa Şampiyonaları'nda madalyalar kazandık. Ancak şimdi bakıyoruz. Galibiyet bile alamadan geri dönüyoruz. Bunun nedenini iyi bilmek, çözümleri hemen hayata geçirmek gerek. Bunun için geliyoruz. Kadın Basketbolu'nda yeniden örnek ülke olacağız."



'Güçlü bir ekip kurduk'



"Yönetim Kurulumuzu, iş adamı, sporcu ve bürokratlardan kuruyorum. Çok değerli bir ekip bir araya geldi ve büyük işler başaracağız. 2023 Dünya Şampiyonası için başkanlığım dönemimde başvuru yapmıştım. Cumhuriyetin 100 yılı için... Bu şampiyona basketbolu ilgi ve sponsorlar açısından ileri taşıyacaktı. Mevcut federasyon adaylığı geri verdi. Bence bir hataydı. İleriki yıllarda yeniden organizasyonları düzenlemek için istekli olacağız."



Milli Takımların yanında olacağız'



"Bizim dönemimizde hep milli takımlarımızın yanında olduk. Sonuçta biz de oyunculuktan geldik. Oyuncu bir turnuvaya gittiğinde Federasyon Başkanı'nı yanında görmek ister. Başkan onlarla zaman geçirir, moral verir, maçtan önce ve sonra yanlarında olur. Bunların hepsini yeniden yapacağız. Tüm kamplarında, turnuvalarında ekiplerimizin yanında olacağız, onlara güç vereceğiz."



'Kulüpler güçlenmeli'



Harun Erdenay, kulüplerin mutlaka daha güçlü hale gelmesi gerektiğini de ifade etti. Erdenay, "Bunu onları ekonomik olarak güçlendirerek yapabiliriz. Katılım bedelleri, cezaların yüksekliği, yeni sezonda kendilerine ne kadar desteğin geleceğini bilememeleri gibi etkenler kendilerini zorluyor. Delegelerin yüzde 90'ıyla konuştum, son konuşmalarımızı da Ankara'da yapacağız. Hepsinin dert yandığı konular aynı. Biz de çözüm önerilerimizi anlattık. Karşılık gördüğümüzü düşünüyorum. Bize yaklaşımları olumluydu. Her ligin, her bölgenin kendine özgü sorunları var ve biz hepsinin farkındayız" dedi.



TBF Başkan adayı Erdenay, gelirler ile ilgili de şunları söyledi: "TBF kendi kaynaklarını yaratan, marka değeri artan bir yapıya kavuşacak. Sadece federasyona değil, kulüplerimize de sponsor bulma ve kaynak yaratma süreçlerine katkıda bulunacağız. Ama en önemlisi yaratılan kaynakları, sadece ve sadece basketbol için kullanacağız. Alanında uzman kişilerden oluşturulacak çalışma grupları ile her ligin pazarlama stratejileri oluşturulup, bir sponsora sahip olması sağlanacak. Yayın hakları ve sponsorluk gelirlerindeki takım payları artırılacak. Liglerimiz, basketbolseverler için daha cazip hale getirilip, seyir talebi yükseltilerek 2022-23 sezonunda yeni yayın ihalesine çıkılacak. Tüm bunları yaparken de herkes bu kaynakların nereye harcandığını bilecek."



'Hidayet'le konuştuk'



"Hidayet Türkoğlu ile çok mesai geçirdik. Aynı takımda oynadık, aynı ekiplerde mücadele ettik. Adaylık sürecinde de konuştuk kendisiyle. Ona 'Ailen artık ABD'de. Oraya yerleştin ve sen de zamanının büyük kısmını orada geçiriyorsun. Çin'deki Dünya Kupası'na, Kanada'daki Olimpiyat Elemeleri'ne, Kadın Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonaları'na gitmedin. Neden yeniden başkan olmak istiyorsun' diye sordum. O da Abdi İpekçi Spor Salonu yerine yapılacak tesisi bitirmek istediğini söyledi. Ben de 'başkanlığa adayım' dedim. Birbirimize şans diledik. Sonuçta o tesisle ilgili 4 yıldır bir şey yapılmadı. Neyse ki şimdi Spor Bakanlığımız devraldı diye biliyorum konuyu. Yakında çalışmalar başlayacaktır



Camiaya mesaj



"3 sene için başkan seçilecek. Mevcut başkan 5 senedir görevde. Erman ağabey Fransa'dan geldi ve aday oldu. Kimin daha iyi yönetebileceğine bütün delegeler toplanıp karar verecek. Ben şansımın yüksek olduğuna, delegeler bazında karşılığımın olduğuna inanıyorum. Kazanacağımı düşünüyorum."





