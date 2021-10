Harun Erdenay: 'Kazanırsak iyi iş yapacağız'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıklayan eski başkan Harun Erdenay, düzenlediği basın toplantısında proje ve hedeflerini anlattı.



Feriye Palace Ortaköy Sinema Salonu'nda düzenlenen basın toplantısı, tanıtım filmiyle başladı.



Ardından Harun Erdenay, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve İHK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halil Korkmaz ile sahneye gelerek açıklamada bulundu.



Çok heyecanlı olduklarını ve ekibiyle Türk basketbolu için bu göreve soyunduklarını belirten Erdenay, "Basketbolda en alttan en üst noktaya kadar birçok görev yaptım. Ben ve ekibim tüm bu tecrübemizi Türk basketboluna aktarmak için buradayız. Basketbolun bugünkü durumundan bir basketbolsever olarak memnun değiliz. Milli takımların aldığı sonuçlar, ligimizin televizyon ihalesine katılacak kanalların olmaması, basketbolun geride kalması gibi maddeleri düzeltmek için bu yola çıktık." diye konuştu.



Türkiye'nin erkekler, kadınlar ve altyapılarda son 5 sene açısından sürekli geri gittiğini anlatan Erdenay, şöyle devam etti:



"FIBA sıralamasında son 5 senede erkek milli takımımızın dünyada ve Avrupa'daki düşüşü gözüküyor. 8. sıradan 16. sıraya kadar düştük. Kadınlarda da 6. sıradan 10. sıraya geriledik. Bu durumları düzeltmek için yapacağımız yeniden yapılandırma ve Türkiye'ye alacağımız turnuvalarla bu sıraları yukarıya taşımak istiyoruz. Ben her zaman kulüplerle görüştüm, sorunlarını dinledim. Burada aldığımız ilk şikayet toplantıların yapılmaması, karşılarında muhatap bulunamamasıydı. Göreve gelirsek lig kurulları yapılacak ve bunlara ben şahsen katılacağım."



"Kazanırsak iyi hizmetler yapacağımızın sözünü veriyorum"



İlk hedeflerinin ülke basketbolunu kazanan ve turnuvalarda zirveyi zorlayan eski günlerine döndürmek olduğunu aktaran Harun Erdenay, kurumsal yönetim ilkelerinin esas alınması, kurulların yapılandırılması, FIBA ile iletişim, sosyal ve etkileşime açık federasyon, kaynak oluşturacak bir yapı kurmak, her ligin sponsorunun olması ve gelirlerinin çoğalması, altyapılarla A takımın birlikteliği, lisanslı basketbolcu sayısı artması, daha fazla antrenör ve spor insanının yetiştirilmesi, faal olmayan spor salonlarının kalmaması, basketbolsuz ilin kalmaması, daha fazla engelli vatandaşın basketbolla buluşması, her çocuğun basketbolla tanıştırılması, basketbolun ekonomiye ve Türk turizmine katkı yapması gibi hedeflerini de açıkladı.



2017-2018'de iptal edilen Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin yeniden geri getirileceğini de duyuran Erdenay, yabancı kuralında ufak bir değişiklik yapmayı düşündüklerini ifade etti.



Harun Erdenay, "3 senelik süreçte takımları ve milli takımları memnun edecek gücümüz ve tecrübemiz var. Projelerimizi paylaştık ama önümüzdeki günlerde dolaşacağımız çok delege var. Her delegenin eline değmek, hepsinden fikir almak istiyorum. Bu seçimi kazanmamız delegelerin elinde ama biz ekip olarak kazanacağımızı düşünüyoruz. Kazanırsak iyi hizmetler yapacağımızın sözünü veriyorum." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.



İHK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halil Korkmaz ise basketbolu hak ettiği yere taşımak istediklerini vurgulayarak, "Basketbol tek başına spor değil, aynı zamanda ekonomi. Onun kurumsal anlamda doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Elde ettiğimiz başarıları tekrar kazanmak için, basketbola gönül verenler için, yaşatabilmek için bir aradayız. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da Harun Erdenay'ın vizyonuyla ilerlemek istediklerini dile getirerek, "Basketbolun daha ileri gitmesi için karşınıza çıktık. Harun başkan hedeflerini, vizyonunu bize anlattığında kendisine inandık. Basketbolu hak ettiği yere eski günlerine '12 Dev Adamlı' günlerine taşımak için bu vizyona inandık. Yıllardır sponsorluklarla spora destek oluyoruz. Özellikle sporun basketbol tarafına gönlümüzü verdik." şeklinde görüş belirtti.



Organizasyon, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.