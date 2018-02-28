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Harry Kane için 200 milyon Euro!

Sezon sonunda kadrosuna yıldız bir forvet katmaya hazırlanan Real Madrid'in Tottenham forması giyen Harry Kane için 200 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Harry Kane için 200 milyon Euro!
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28 Şubat 2018 15:44
Real Madrid, transfer döneminde bombayı patlatmak için şimdiden hazırlıklara başladı. La Liga'da kötü bir sezon geçiren ve gelecek sezon için sansasyonel bir transfer yapmak isteyen Real Madrid'in Harry Kane için Tottenham'a 200 milyon Euro teklif edeceği belirtildi.

TRANSFER BÜTÇESİ 300 MİLYON EURO

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesinin iddiasına göre transfer dönemi için 300 milyon Euro ayıran Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bu bütçenin 200 milyon Euro'sunu Harry Kane için harcayacağı kaydedildi.

Sezon sonunda Gareth Bale ve Karim Benzema'yı satmaya sıcak bakan Real Madrid'in transfer listesinde ayrıca Mauro Icardi ve Eden Hazard'ın da olduğu iddia edildi.



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