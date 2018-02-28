, transfer döneminde bombayı patlatmak için şimdiden hazırlıklara başladı. La Liga'da kötü bir sezon geçiren ve gelecek sezon için sansasyonel bir transfer yapmak isteyen Real Madrid'ine için Tottenham'ateklif edeceği belirtildi.İspanyol El Mundo Deportivo gazetesinin iddiasına göre transfer dönemi için 300 milyon Euro ayıran Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bu bütçenin 200 milyon Euro'sunu Harry Kane için harcayacağı kaydedildi.Sezon sonunda Gareth Bale ve Karim Benzema'yı satmaya sıcak bakan Real Madrid'in transfer listesinde ayrıca Mauro Icardi ve Eden Hazard'ın da olduğu iddia edildi.