Haris Seferovic, ilk şutunda golünü attı!

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, oyuna girer girmez ağları havalandırmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Haris Seferovic, ilk şutunda golünü attı!
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24 Temmuz 2022 21:34
Galatasaray'ın yeni yıldızı Haris Seferovic, ilk maçında ve ilk şutunda golü attı.

Kasımpaşa'ya karşı oynanan hazırlık maçında 60. dakikada oyuna giren Haris Seferovic, kronometre 65.30'u gösterdiğinde fileleri havalandırmayı başardı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Sergio Oliveira'ya attığı pas savunmadan sekince bir anda boşta kalan topu alan Haris Seferovic, sol ayağıyla düzeltip sağ ayağıyla direk dibine topu göndererek ağları havalandırdı.

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