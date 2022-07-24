Haris Seferovic, ilk şutunda golünü attı!

Galatasaray'ın yeni yıldızı Haris Seferovic, ilk maçında ve ilk şutunda golü attı.
Kasımpaşa'ya karşı oynanan hazırlık maçında 60. dakikada oyuna giren Haris Seferovic, kronometre 65.30'u gösterdiğinde fileleri havalandırmayı başardı.
Kerem Aktürkoğlu'nun Sergio Oliveira'ya attığı pas savunmadan sekince bir anda boşta kalan topu alan Haris Seferovic, sol ayağıyla düzeltip sağ ayağıyla direk dibine topu göndererek ağları havalandırdı.
Kasımpaşa'ya karşı oynanan hazırlık maçında 60. dakikada oyuna giren Haris Seferovic, kronometre 65.30'u gösterdiğinde fileleri havalandırmayı başardı.
Kerem Aktürkoğlu'nun Sergio Oliveira'ya attığı pas savunmadan sekince bir anda boşta kalan topu alan Haris Seferovic, sol ayağıyla düzeltip sağ ayağıyla direk dibine topu göndererek ağları havalandırdı.
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