Harden, tercih listesine Bucks ve Heat'i de ekledi!

Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre tercih ettiği takas hedef yerleri listesine Milwaukee Bucks ve Miami Heat'i de eklediği belirtildi.



Daha önce Harden'ın Brooklyn Nets veya Philadelphia 76ers'a takas olmak istediği bildirilmişti. Bununla birlikte, Houston'ın Nets veya 76ers ile önemli bir takas görüşmesi yapmadığı bildirilmişti.



Milwaukee şu anda takas varlıkları açısından sınırlı olmasına rağmen, Harden, iki kez MVP olmuş olan Giannis'a sağlam bir takım arkadaşı sağlayabilir.



Charania'ya göre Harden, zaman zaman Rockets'ın ön bürosuyla iletişim kurmuyordu, fakat yardımcı antrenör John Lucas ile diyalog kuruyordu.



Harden, bireysel antrenmanların başlamasından birkaç gün sonra Houston'a ulaşmıştı. İddialara göre Rockets yıldızı, şu anda ligin KOVID-19 test protokollerinden geçiyor ve takımla antrenmanlara çıkmadan önce altı kez üst üste negatif test sonucu alması gerekiyor.



