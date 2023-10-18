Philadelphia 76ers'ın yıldızı James Harden'ın son iki haftada yalnızca bir kez antrenmanda boy gösterdiği iddia edildi.



Harden, bu ay 76ers formasıyla görülmüş olmasına rağmen, ligin açılış gecesinin yaklaştığı günlerde hazırlık maçlarının yanı sıra antrenmanları da pas geçtiği ortaya çıktı.



The Athletic'ten Shams Charania, Harden'ın 14 gündür devam eden antrenman kampında yalnızca bir kez takımla çalıştığını açıkladı:



"Takımla beraber olduğunda oldukça profesyonel ve çalışkan bir tutum sergilemesine rağmen James Harden, 76ers'ın hiçbir hazırlık maçına katılmadı ve 14 günlük antrenman kampı boyunca yalnızca bir kez takım antrenmanına katıldı."



Harden, Houston Rockets ve Brooklyn Nets'le beraber olduğu dönemde takas edilme amacıyla maçlara kilolu bir şekilde çıkmak, çıktığında ise minimum çaba göstermek ve gece kulüplerinde partilemek adına ekipten ayrı düşmek de dahil olmak üzere birçok caydırıcı yönteme başvurmuştu.



Harden, geride bıraktığımız yaz döneminde, takas talebinde bulunduktan sonra maksimum kontrat uzatma sözü verdiğini iddia etti genel menajer Daryl Morey'nin "yalancı" olduğunu öne sürmüştü.



