Harden kampa neden geç katıldı?: "Çalışıyordum..."

Houston Rockets süperstarı James Harden, Rockets'ın antrenman kampına rapor verdiğinden beri ilk kez sessizliğini bozdu ve bu ayın başlarında Las Vegas ve Atlanta'da parti yaparken görüldüğü için yokluğuna dair açıklamalarda bulundu.



Harden, bu gezileri hakkında "Antrenman yapıyordum" cevabını verdi.



Ne için antrenman yaptığı sorusunu ise Harden, "NBA sezonunun başlangıcı için." şeklinde yanıtladı.



"EN İYİ HARDEN FORMUMA GİRMELİYİM"



Harden, antrenman kampının başlangıcındaki kısa süreli yokluğundan bu yana ilk medyaya seslenişi sırasında, takas edilme arzusuyla ilgili soruları doğrudan yanıtlamadı:



"Şu anda, sadece burada olmaya odaklandım. Bugün güzeldi. Dün, bubble'dan bu yana ilk kez sahada olmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Pek 5'e 5 çalışma yapma fırsatım olmamıştı. Ama ilk defa orada bulunduğum düşünülünce, oldukça iyi hissettirdi.



Sadece şu ana odaklanabilirim ve en iyi James Harden formuma girdiğimden emin olmalıyım. Dediğim gibi, 5'e 5 oynama fırsatım bile olmamıştı. Bireysel basketbol antrenmanları harikadır, ancak her NBA oyuncusunun hemfikir olabileceği bir şey var ki, 5'e 5 antrenman, fiziksellik, oyunu okuma ve benzeri şeyleri çalışma gibisi yoktur. Dün sahaya ilk defa çıktığımda kendimi iyi hissetmiştim ve bu da heyecan verici."



"BU KONUYU HİÇ KONUŞMADIK"



Harden, takas talebinin, medyada olduğu gibi soyunma odasında da pek konuşulmayan bir durum olduğunu sözlerine ekledi:



"Buraya geldiğimden beri, bu konuda hiçbir şey konuşulmadı. Soyunma odasındaki herkes ve koçlar, sezon için hazırlanmaya ve gelişmeye odaklanmış durumda. Önemli olan da bu."



