"Harden, Brooklyn'de yaşamayı sevmiyor" iddiası!

Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın bu yaz serbest oyuncu döneminde başka takımları keşfetmekle ilgilendiği iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer'a göre, Harden kısa süre önce birkaç yakın arkadaşına bu yaz serbest oyuncu olacağı zaman Nets dışındaki fırsatları keşfetmekle ilgilendiğini bildirdi.



Nets süperstarının, aşılanmamış olması sebebiyle yarı zamanlı forma giyebilen takım arkadaşı Kyrie Irving'in durumundan ve koç Steve Nash'in değişken rotasyonundan ötürü kızgın olduğu söylendi.



Ayrıca Harden'ın, Houston'daki günlerine kıyasla Brooklyn'de yaşamaktan hoşlanmadığı da iddialar arasında yer aldı.



Harden, ilk kez serbest oyuncu piyasasına girmek gibi net bir niyeti olsa da Nets ile yeniden sözleşme imzalama hakkına sahip.



