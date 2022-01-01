Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Harden, Brooklyn'de yaşamayı sevmiyor" iddiası!

Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın bu yaz serbest oyuncu döneminde başka takımları keşfetmekle ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın bu yaz serbest oyuncu döneminde başka takımları keşfetmekle ilgilendiği iddia edildi.

Bleacher Report'tan Jake Fischer'a göre, Harden kısa süre önce birkaç yakın arkadaşına bu yaz serbest oyuncu olacağı zaman Nets dışındaki fırsatları keşfetmekle ilgilendiğini bildirdi.

Nets süperstarının, aşılanmamış olması sebebiyle yarı zamanlı forma giyebilen takım arkadaşı Kyrie Irving'in durumundan ve koç Steve Nash'in değişken rotasyonundan ötürü kızgın olduğu söylendi.

Ayrıca Harden'ın, Houston'daki günlerine kıyasla Brooklyn'de yaşamaktan hoşlanmadığı da iddialar arasında yer aldı.

Harden, ilk kez serbest oyuncu piyasasına girmek gibi net bir niyeti olsa da Nets ile yeniden sözleşme imzalama hakkına sahip.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal