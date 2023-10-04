Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın, takımın kendisini takasa zorlama yolunda "rahatsız olmalarını istediği" iddia edildi.



76ers'ın kendisi için gelen düşük değerli teklifleri kabul etmediği Harden, bu süreçte halen 76ers forması giymek istememesiyle gündemdeydi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Harden, soyunma odasındaki takım arkadaşlarını ve takım yönetimini, kendisini takas etmekten başka çare bırakmayacak derecede "rahatsız etmeyi" planlıyor:



"James Harden takas istiyor. 76ers'ı rahatsız etmenin peşinde. Bunu, kendisi için en iyi karşılığı almaktan vazgeçip sadece göndermek isteyecekleri seviyede yapmak istiyor."



Harden, 2021-22 sezonunda Brooklyn Nets'ten de benzer şekilde zorla ayrılmış ve 76ers'ın yolunu tutmuştu.



