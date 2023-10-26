Philadelphia 76ers yıldızı James Harden'ın 10 günlük aradan sonra Sixers'a döndüğü bildirildi.



Harden'ın, takımın bu gece Bucks'a karşı sezon açılışı için Milwaukee'ye gitmesi öncesinde antrenman yapmak üzere Sixers'a katıldığı belirtildi.



Sixers'ın Harden'dan, kendisi kondisyon çalışmalarını sürdürürken takımla birlikte Milwaukee'ye seyahat etmemesini istediği kaydedildi.



34 yaşındaki oyuncunun Philadelphia'dan takas talebi devam etse de, bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmemişti. Bu noktada 76ers'ın Harden'ın yokluğunu mazeretli mi yoksa mazeretsiz mi olarak değerlendireceği ise merak konusu haline geldi.



