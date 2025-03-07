Hansi Flick'ten Szczesny'ye büyük övgü!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ligde Osasuna ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Alman teknik adam, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı oynanan ve 1-0 kazanılan Benfica maçına da değindi.
Flick, "Benfica maçında tüm oyuncular iyi iş çıkardı ama Szczesny gerçekten harikaydı. Bu yüzden o bizim birinci kalecimiz." ifadelerini kullandı.
Szczesny, Barcelona'nın Benfica karşısında 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldığı mücadelede 8 kurtarış yaptı. Barcelona, Polonyalı eldivenin 8 kurtarışıyla birlikte 2019'dan bu yana Şampiyonlar Ligi eleme turlarında kalesini gole kapattığı ilk maçı yaşadı.
Alman teknik adam, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı oynanan ve 1-0 kazanılan Benfica maçına da değindi.
Flick, "Benfica maçında tüm oyuncular iyi iş çıkardı ama Szczesny gerçekten harikaydı. Bu yüzden o bizim birinci kalecimiz." ifadelerini kullandı.
Szczesny, Barcelona'nın Benfica karşısında 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldığı mücadelede 8 kurtarış yaptı. Barcelona, Polonyalı eldivenin 8 kurtarışıyla birlikte 2019'dan bu yana Şampiyonlar Ligi eleme turlarında kalesini gole kapattığı ilk maçı yaşadı.
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