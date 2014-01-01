Hammon, başantrenör rolü üstlenen ilk kadın olarak tarihe geçti!

San Antonio Spurs yardımcı koçu Becky Hammon, dün gece Los Angeles Lakers'a karşı başantrenör Gregg Popovich'in atılmasının ardından, Spurs'ü devralarak, bir NBA takımını yöneten ilk kadın oldu.



Spurs, karşılaşmada Lakers'a 121-107 mağlup oldu.



2014'ten beri Spurs'ün asistan koçluğunu yapan ve bir WNBA efsanesi olan Hammon, NBA tarihindeki ilk kadın başantrenör olması ve galibiyeti alamaması hakkındaki hayal kırıklığından şu şekilde bahsetti:



"Bu olaya büyük resimde bakmamaya çalışıyorum, çünkü bu oldukça sarsıcı bir duygu olabilir. Çıkıp bu adamlara odaklanmak ve kazanmamıza yardımcı olacak şeyleri yaptığımdan emin olmak, benim işim. Çocuklarla bir galibiyet almayı çok isterdim tabii."



Colorado State'de üç kez All-American seçilmiş olan Hammon, 2014'te Popovich'in kadrosuna katılmak için emekli olmadan önce, WNBA'de New York Liberty ve San Antonio Stars formaları giymişti.



Hammon, NBA tarihinde tam zamanlı yardımcı koç olarak işe alınan ilk kadındı.



