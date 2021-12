Hamit Altıntop: 'Top artık Ferdi Kadıoğlu'nda'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya'yı deplasmanda son dakikada buldukları golle mağlup etmelerinin kendilerine çok büyük öz güven sağladığını ve önemli bir dönüş noktası olduğunu söyledi.



Stefan Kuntz ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, İstanbul'daki 42 Maslak Alışveriş Merkezi içindeki ESA Arena'da gerçekleştirilen markalar dünyası ile spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2021"e katıldı.



Organizasyonda açıklamalarda bulunan Kuntz, "Göreve geldiğimden bu yana değişmeyen bir şey var. Burada olmaktan hala gurur duyuyorum. TFF'nin desteğini her zaman arkamda hissediyorum. Hamit'le iş birliğimiz profesyonelce devam ediyor. Müthiş bir ekibe sahibim. Letonya maçındaki son dakika zaferimiz bize çok büyük öz güven sağladı. Önemli bir dönüş noktası oldu. Takımda bir şeyler oluşmaya başlıyor. Bu henüz küçük bir filiz. Mart ayında çok önemli bir adım bizi bekliyor. Bu durumdan çok memnunum. Ne kadar iyi olduğunu en iyilerle boy ölçüştüğünde anlarsın." ifadelerini kullandı.



2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz, bu maçı kazanmaları durumunda ise İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak olmalarıyla ilgili Stefan Kuntz, "Takımımız oldukça genç. EURO 2024'ü de hedef olarak gözden kaçırmak istemiyoruz. En iyi takımlarla rekabet düzeyinde maçlara çıkabilmek daha iyi olacaktır. İtalya ve Portekiz. İkisi de güçlü ve zor takımlar. Sonuç ne olursa olsun bizi daha ileriye taşıyacak maçlar olacak." diye konuştu.



"Kendi yolumuzu bulmamız ve altyapıyı geliştirmemiz gerekiyor"



Türkiye'de yerli oyuncuların eğitimine ağırlık verilmesi gerektiğini ve bunun gerçekleşmesi halinde milli takımların daha başarılı sonuçlar alacağına inandığını vurgulayan Alman teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'de oyuncuların eğitimi iyi olursa milli takıma daha faydalı olacaktır. 'Kaç yabacı oyuncu olacak?' sorusu önemli değil. Türk oyuncular daha iyi olursa milli takım da iyi olur. Türk futbolcuların eğitimine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eylül sonunda çalışmaya başladık ve 35 canlı maç izledik. Buna yakın maçı da banttan takip ettik. Her oyuncuyu tanıyoruz. Kimsenin sosyal medyada kendisini bize tanıtması gerekmiyor. Maçta kendisini iyi göstermesi lazım. Kenan Koçak Türkiye'deki takımların teknik direktörleriyle iletişim halinde. Hamit, Kenan ve ben, teknik direktörlerle konuştuk. Yusuf Sarı ve Barış Alper Yılmaz'ı kadroya kattık. Son 4 maçımızdan bazı küçük istatistikler çıkardık. Topu biraz önde kazanıyoruz. Son kısımda daha çok karşı sahada oluyoruz. Baskıyla top kazanmada adım atıyoruz. 6 yeni oyuncumuz var. Bunlardan 5'i 1998 doğumlu ve sonrası. Genç oyuncuları destekliyoruz. Ocak ayı sonunda maç yapılmayacak bir hafta var. Bu haftada çok kulüp gezmek istiyorum. Kendi yolumuzu bulmamız gerekiyor. Altyapıyı iyi geliştirmek gerekiyor."



Türkiye'de hakem kararlarına futbolcular tarafından fazla tepki gösterildiği aktaran Kuntz, "Uluslararası düzeyde maçlardaki oyunculara baktığımda tablo buradan farklı. Burada hakem bir karar veriyor, yedek kulübesinde 7-8 kişi ayağa fırlıyor. Buna şaşırıyorum. Ben büyük saygı görüyorum. Aynı saygının hakeme de gösterilmesi gerekiyor. Hakemlik zor bir iş. Hakemin kararının tartışma konusu edildiğini görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Hamit Altıntop: "Top Ferdi'de, olur ya da olmaz"



Hamit Altıntop, Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihiyle ilgili, "İsimler üzerinden konuşmayı çok sevmiyorum. İyi bir Türk oyuncuyu tabii ki aramızda görmek istiyoruz. Ancak annesini, babasını ve menajerini ikna etmemiz söz konusu olamaz. Transfer pazarıymış gibi sen geleceksin ilk 11'de oynayacaksın. Bu söz konusu olamaz. Ferdi ile temas kurduk. Riva'ya davet ettik. Yemek yedik ve sohbet ettik. İyi oyuncu olduğunu ve onu destekleyeceğimizi söyledik. Top kendisinde. Olur ya da olmaz. Türk futboluna hizmet etmek istiyorsa destek vermeye hazırız." şeklinde konuştu.



TFF Başkanı Nihat Özdemir'in takdiriyle yönetim kurulunda yer aldığını belirten Altıntop, "Sahadan masaya geçme sürecim çok heyecanlı ve büyük soru işareti olan başlangıçtı. Sadece futbol oynamış ve eğitim görmüş insanların futbol yönetmesi yanlış bir kavram. Doğru bir kombinasyon olması gerekiyor. Önemli pozisyonlara profesyonelleri getirmek gerek. Müstakil evde oturabilirsiniz ama çok iyi bahçıvan olmanıza gerek yok. Doğru bahçıvanı bulmanız gerek. Futbolda da böyle. Ben bu yükü kaldıracağımıza inanıyorum. Bu tutku ve azim bizim milletimizde var. Doğru adımlarla bunu ileriye taşıyacağız." diye görüş belirtti.



Stefan Kuntz'u tercih ederek çok doğru karar verdiklerinin altını çizen Hamit Altıntop, "Kuntz ile yolun başındayız. Mütevazılığımızı hiç kaybetmeyeceğiz. İyi başlangıç oldu. Umarım bunu da sürdürebiliriz." ifadelerini kullandı.



"Antrenör eğitim müfredatının içeriğini değiştirdik"



Altyapıya ve antrenör eğitimine çok önem verdiklerini belirten Hamit Altıntop, şu görüşleri paylaştı:



"Biz alttan başladık. Altın temeli hoca eğitimidir. Pandemi sürecinde her yer kapalıyken, Riva'da eğitmenlerimizi ayda 14-15 gün topladık ve güncelledik. Antrenör eğitim müfredatının içeriğini değiştirdik. Alttan ve üstten başladık. Emin adımlarla, her zaman samimi olup, eğitim ve bilimle sorgulayarak en iyisini Türk oyuncularına ve takımlarımıza ileteceğiz."



"Yabancı kuralında doğru yol aldık"



Spor Toto Süper Lig'de uygulanan yabancı kuralıyla ilgili de konuşan Altıntop, "Genellikle kısıtlamalara karışıyım ancak gerçekler maalesef farklı. Alman oyuncu İngiltere'de ya da Hollanda'da oynadığında yabancı olarak geçmiyor. Kültürler birbirine yakın. Bu kavram sadece bizim için geçerli. 2012'de Galatasaray'a geldiğimde 5 yabancı vardı, 2015'te ise bu sayı 14 olarak değiştirildi. Baktığınızda ne verdi, ne aldı? Bunu kıyaslamak gerekir. Yabancı kuralında doğru bir yol aldık. Bu kuralın içini de doldurmak lazım. Genç oyuncuları geliştirmek ve oynatmamız gerekiyor." görüşlerini aktardı.



Türk futbolcuların hakemlerle Avrupa'ya göre daha fazla diyaloğa girdiğini belirten Altıntop, "Almanya'da hakemlerle diyalog kurmaya çalıştığımda bana saygısız diyorlardı. Burada ise 'Neden hakeme gitmiyorsun' diyorlar. İğneyi biraz kendimize batırmamız gerekiyor. Bunu biz istiyoruz. Biz onları oraya itiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Paralimpik sporcular Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Besra Duman ve Zeynep Çelik de, "Engelleri Aşanlar" oturumuna katıldı. Milli sporcular, oturumda birçok konuda soruları cevapladı.





