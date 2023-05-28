Almanya Bundesliga II'nin 34. ve son haftasında Hamburg, Sandhausen deplasmanına konuk oldu.



Hamburg, rakibini Jean-Luc Dompe'nin 3. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.



Hamburg, bu galibiyetle 66 puana yükseldi ve 2. sıra için yarıştığı Heidenheim'ın Jahn Regensburg karşısında puan kaybetmesini beklemeye geçti. Heidenheim, Regensburg karşısında 2-0'dan geri döndü ve 3-2 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Hamburg, ligi 66 puanla 3. sırada tamamladı. Hamburg, Bundesliga için Stuttgart ile play-out maçı oynayacak.



