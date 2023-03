Halkbank final için avantaj arıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 29 Mart Çarşamba günü Ankara'da Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile karşılaşacak.



Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, Sırbistan'dan başhakem Aleksandar Petrovic ile İtalya'dan Stefano Cesare yönetecek.



Voleybolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda Halkbank ve Jastrzebski Wegiel ile yine Polonya'dan Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle ve İtalya'dan Sir Sicoma Monini, şampiyonluk mücadelesi veriyor.



Halkbank'ın ABD'li smaçörü Thomas Jaeschke, karşılaşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, Jastrzebski Wegiel'i iyi tanıdıklarını ve sonucu kendi performanslarının belirleyeceğini söyledi.



Jastrzebski'nin "temiz voleybol" oynadığını aktaran Jaeschke, "Yapacağımız en küçük hatadan puan alacaklardır. Dünyanın en iyi ve en deneyimli pasörlerinden birine sahipler ve o her seviyede başarılar kazandı." ifadelerini kullandı.



29 yaşındaki oyuncu, şu değerlendirmeyi yaptı:



"İyi şeyler yapacak harika oyuncuları var. Her şeyi üst düzeyde yapan smaçörleri var. Bence biz rakibin yaptıklarına değil bizim yapabildiklerimize odaklanmalıyız. Konsantrasyonumuzu koruyarak son derece titiz voleybol oynamak bizim için büyük anahtar olacak. Bu, bizi test edecek harika bir maç."



Başantrenör Taner Atik'ten açıklamalar



Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleştikleri Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'i eleyerek hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti.



Dokuz yıl aranın ardından CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Halkbank Erkek Voleybol Takımı, bu turda Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile eşleşti.



Organizasyonda en son 2014'te yarı finalde mücadele eden Halkbank, o dönem yine Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel ile karşılaşmıştı.



Ankara'da gerçekleştirilen Dörtlü Final'de rakibini 3-0 yenerek tarihinde ilk kez finale yükselen Halkbank, finalde Rus takımı Belogorie Belgorod'a 3-1 yenilerek organizasyonu ikinci tamamlamıştı.



O dönem başantrenör Radostin Stoytcheva'nın yardımcılığını üstlenen Halkbank Başantrenörü Taner Atik, başarıyı tekrarlayarak, üstüne koymayı ve kupayı kazanmayı istiyor.



"Biz star bir takımız"



Taner Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'ten bu yana her iki takımda da çok fazla değişikliklerin olduğunu ifade etti.



Çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarının bilincinde olduklarını belirten Atik, "Hem lig hem de CEV Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyorlar. Jastrzebski Wegiel'in bazı oyuncularını 'star' olarak nitelendirebiliriz. Ancak biz de star bir takımız." dedi.



Taner Atik, çok yoğun bir fikstürle karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"İki gün önce Ziraat Bankkart'la oynadık. Yarın Jastrzebski Wegiel ile karşılaşacağız. Hafta sonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaştıktan sonra Polonya deplasmanına gideceğiz. Yoğun bir dönemden geçiyoruz. Ancak Halkbank ile Jastrzebski Wegiel arasında büyük bir fark var. Halkbank bu sene bir hikaye yazdı. Dolayısıyla bu hikayenin çok güzel bir sonla bitmesi lazım. Bu sonu da final oynama hakkı elde ederek yazmamız gerekiyor."



"Zor ve kafa kafaya bir maç olacak"



İki takım arasında çok büyük farklılıkların bulunmadığına dikkati çeken Atik, şu ifadeleri kullandı:



"Biz, servis karşılamada dengeli bir takımız. Onlar karşılamada bizim kadar dengeli değiller. Rakibimizin servis ve blok gücü yüksek. Biz de atak gücü yüksek bir takımız. Bu seviyede takımların zayıf yönleri neredeyse yok denecek kadar az. Dolayısıyla hem bizi hem de onları dengeli olarak değerlendirebiliriz. Zor ve kafa kafaya bir maç olacak. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı sahada göreceksiniz."



Taner Atik, Ankara seyircisini maça davet ederek, "Ankara seyircisinin bu maçta rekor kıracağını düşünüyorum. Herkesi bir voleybol şöleni bekliyor. Halkbank'ın bir hikayesi var. Taraftarımızın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki bu hikayenin bir parçası olmasını istiyorum. Taraftarımıza, 'gelin ve bu hikayedeki yerinizi alın' demek istiyorum." diye konuştu.





