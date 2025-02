Halkbank, çeyrek final için Milano'da tur arayacak!

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Şubat Salı günü İtalya'nın Allianz Milano ekibine konuk olacak Halkbank Erkek Voleybol Takımı, tur için İtalya'ya gitti.



Hava şartlarından dolaylı uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından İtalya'ya varan Halkbank'ın kaptanı Micah Ma'a, rakibin bir İtalyan temsilcisi olduğunu her an akıllarında tutacaklarını ve ilk maçtaki galibiyetin avantajını unutacaklarını vurgulayarak, "Çeyrek finale yükselmenin sağlayacağı katma değeri iyi hesapladık. Çeyrek final, dörtlü finale ulaşma umutlarını da beraberinde getiriyor." dedi.



İzmir'den bir gün önce geldiklerini hatırlatan ABD'li oyuncu, "Yorgun geldik, uzun otobüs yolculuğu da bu durumu daha da zorlaştırdı. Şubat ayı kısa olmasına rağmen dokuz maçımız vardı ve her birini tek tek geçiyoruz. Şu anki odağımız Milano'ya rövanşı vermemek. Buna inanıyor ve kendimize güveniyoruz. Tur atlamak için buradayız." ifadelerini kullandı.



İtalya'nın Busto Arsizio kentindeki e-work Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. Halkbank, ilk maçta rakibine 3-1 üstünlük kurmuştu.