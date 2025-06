NBA Finalleri'nde Indiana Pacers'ın yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton, sağ baldırındaki sakatlığa rağmen serinin beşinci maçında oynamakta ısrar etmesi üzerine konuştu.Haliburton'ın kısıtlı performansı, Pacers'ın Oklahoma City Thunder karşısında 120-109'luk mağlubiyetine engel olamadı. Bu sonuçla Indiana seride 3-2 geriye düştü.Maçın ilk çeyreğinde sakatlığını yeniden tetikleyen Haliburton, devre arasında tedavi görmek üzere soyunma odasına gitti ve ikinci çeyrekte baldırı bandajlı şekilde sahaya döndü. Ancak performansı sınırlı kaldı: 34 dakikada 0/6 isabetle sadece 4 sayı bulabildi — bu, playoff kariyerindeki en düşük skor eşitliği ve ilk kez bir playoff maçında isabet kaydedememesi anlamına geliyor."Bu sonuçla yaşamak kolay değil," diyen Haliburton, duygularını şöyle ifade etti:"NBA Finallerindeyiz. Hayatım boyunca bu an için çalıştım. Takımıma yardım edebileceğim her yolla sahada olmak istiyorum. İyi oynamadığım ortada, ama oynama kararı almak benim için tartışılmazdı. Yürüyebiliyorsam, oynarım."Haliburton, serinin ikinci maçının ardından yaptığı basın toplantısından sonra topallayarak ayrılmıştı. O dönemde sağ ayak bileğinde sorun yaşadığı açıklanmıştı. Pazartesi gecesi, yaşadığı son sakatlığın aynı bölgeyle ilişkili olduğunu kabul etti.Pacers koçu Rick Carlisle, Haliburton'ın tam anlamıyla sağlıklı olmadığını doğruladı ancak oyuncusunun sahada kalma kararlılığını da vurguladı:"Tyrese yüzde yüz değil, bu çok net. Ama bu ömürlük bir fırsat. Pek çok oyuncu, küçük sakatlıkları olsa bile böylesine büyük bir sahneyi kaçırmak istemez. Eğer ciddi bir sakatlık söz konusu değilse, sahada olmak isterler. Yarın nasıl uyanacağını değerlendireceğiz."Verimliliği sınırlı olsa da Haliburton, mücadeleye katkı vermeye devam etti: altı asist ve yedi ribauntla takım arkadaşlarını destekledi. Ancak istatistikler, onun normal formundan uzak olduğunu gösterdi. GeniusIQ verilerine göre Haliburton, bu playofflardaki en düşük seviye olan yalnızca altı kez potaya gitti.Takımın yıldızlarından Pascal Siakam ise Haliburton'ın azmini takdir etti:"O bir savaşçı. Tüm yıl boyunca bizim temel taşımız oldu. Bizi buraya taşıyan en büyük etkenlerden biri. Tam olarak ne yaşıyor bilmiyorum ama sahada elinden geleni verdiğini görebiliyorum. Onun dayanıklılığına hayranım. Şimdi önümüzde birkaç gün var, vücudumuzu toparlayıp altıncı maça hazır olacağız."Pacers, Haliburton'ın sınırlı performansına rağmen üçüncü çeyrekte farkı kapatmayı başardı ve son periyodun başında skoru 95-93'e kadar getirdi. Ancak Thunder, maçı 25-16'lık bir seriyle tamamlayarak farkı yeniden açtı.Indiana, bu sezon playofflar boyunca ilk kez art arda iki maç kaybetti. Bu durum, mart ayından bu yana ilk kez yaşandı. Ancak Haliburton, takımın geri dönüş gücüne güveniyor:"Son iki yılda birçok kez sırtımız duvara dayandı ve bir yolunu bulduk," diyen Haliburton, şu sözlerle serinin altıncı maçına göz kırptı:"Kimse bu yolculuğun kolay olacağını söylemedi. Şu an burada olmamız biraz da kader gibi. Hazır olmamız gerekiyor. Herkes. Bu benden başlıyor. Daha iyi olmak zorundayız — nokta."Pacers için her şeyin belli olacağı altıncı maç, Perşembe gecesi Indianapolis'te oynanacak.