Galatasaray'da performansı eleştirilen isimlerden Derrick Köhn ve Wilfired Zaha'nın ayrılması için görüşmeler tamamlanırken, Hakim Ziyech ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı takımda bazı maçlarda oynadığı futbolla öne çıkan Hakim Ziyech, tam olarak beklentileri karşılayamadı. Son dönemde eleştirilen isimlerden biri olan Faslı futbolcunun, eski takımı Ajax'a dönemk istediği ortaya çıktı.
Hollanda Ligi takımlarından Ajax'ın 31 yaşındaki futbolcunun dönüşüne sıcak baktığı, ancak bu transfer öncesinde takımdan oyuncu göndermesi gerektiği bilgisine ulaşıldı.
GİTMESİNE İZİN VERİLECEK
Öte yandan Galatasaray'ın 10 numara transferi için arayışları sürerken, yönetimin Ziyech'in gitmesine izin vereceği öğrenildi.
G.SARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 27 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, 8 gol ve 4 asistlik performansın altına imza attı.
Sarı-kırmızılı takımda bazı maçlarda oynadığı futbolla öne çıkan Hakim Ziyech, tam olarak beklentileri karşılayamadı. Son dönemde eleştirilen isimlerden biri olan Faslı futbolcunun, eski takımı Ajax'a dönemk istediği ortaya çıktı.
Hollanda Ligi takımlarından Ajax'ın 31 yaşındaki futbolcunun dönüşüne sıcak baktığı, ancak bu transfer öncesinde takımdan oyuncu göndermesi gerektiği bilgisine ulaşıldı.
GİTMESİNE İZİN VERİLECEK
Öte yandan Galatasaray'ın 10 numara transferi için arayışları sürerken, yönetimin Ziyech'in gitmesine izin vereceği öğrenildi.
G.SARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 27 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, 8 gol ve 4 asistlik performansın altına imza attı.