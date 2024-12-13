Hakim Ziyech, istatistiklerde sıfır çekti!

Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech, Malmö deplasmanındaki istatitikleriyle dikkat çekti.
Malmö deplasmanında 87. dakikada oyuna dahil olan Faslı futbolcu, 2 kez topla buluşabildi.
Girdiği 3 ikili mücadeleyi de kaybeden Ziyech, bir kez top kaybı yaptı ve bir çalım girişiminde de başarısız oldu.
Hakim Ziyech'in rakamları şu şekilde:
2 topla buluşma
0/3 ikili mücadele
0/1 çalım girişimi
1 top kaybı
OKAN BURUK NE DEDİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö maçının ardından Hakim Ziyech ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:
"Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Sonradan oyuna girmek kolay değil, zor. İkinci golde birçok oyuncu oradaydı. Daha iyi savunabilirdik. Pozisyonu da tam olarak görmedim. Tam olarak bir şey söyleyemeyeceğim. İyi niyetinden şüphe etmiyorum. Oyuncularımızın hepsi Galatasaray'ın kazanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Çok kısa süre oynadı. Bu kısa sürede de iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalıştı."
Malmö deplasmanında 87. dakikada oyuna dahil olan Faslı futbolcu, 2 kez topla buluşabildi.
Girdiği 3 ikili mücadeleyi de kaybeden Ziyech, bir kez top kaybı yaptı ve bir çalım girişiminde de başarısız oldu.
Hakim Ziyech'in rakamları şu şekilde:
2 topla buluşma
0/3 ikili mücadele
0/1 çalım girişimi
1 top kaybı
OKAN BURUK NE DEDİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö maçının ardından Hakim Ziyech ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:
"Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Sonradan oyuna girmek kolay değil, zor. İkinci golde birçok oyuncu oradaydı. Daha iyi savunabilirdik. Pozisyonu da tam olarak görmedim. Tam olarak bir şey söyleyemeyeceğim. İyi niyetinden şüphe etmiyorum. Oyuncularımızın hepsi Galatasaray'ın kazanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Çok kısa süre oynadı. Bu kısa sürede de iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalıştı."