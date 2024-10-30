Hakim Ziyech için yeni adres: MLS

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in yeni adresinin ABD olabileceği vurgulandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech için yeni adres: MLS
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30 Ekim 2024 16:23
Galatasaray'da ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Kadroya yapılacak takviyeler kadar gidecek isimler de merak konusu.

Galatasaray'da takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Hakim Ziyech geliyor.

Bladi'de yer alan habere göre, Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Hakim Ziyech'in, kış transfer döneminde MLS'e gidebileceği belirtildi.

Haberin detayında Faslı yıldızın kariyerini Amerika'da noktalayacağı vurgulandı.

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta 256 dakika süre aldı.

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