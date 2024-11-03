Hakim Ziyech gelişmesi: Tribüne gidiyor

Galatasaray'da durumu tartışma konusu olan Hakim Ziyech'in ayrılığı artık kesinleşti. Sebebi de tek değil birçok faktör.
JELERT GÖZE GİRİYOR
Aslında en zayıf halka yeni alınmasına rağmen Elias Jelert olarak görülüyordu ama bakış açısı değişti. Beşiktaş derbisinde iyi bir görüntü sergileyen kanat oyuncusu umut verdi. Genç sağ beke daha fazla şans vermek isteyen Okan Buruk, Jakobs'un takıma katılması ile beraber Ziyech'i tribüne yollayacak. Çünkü yabancı kontenjanına takılacak.
GİDEBİLİRSİN MESAJI
Aynı zamanda çift santrforlu sistemde güçlü orta saha hattı kurmak isteyen Okan Buruk, 4-4-2 ve 3-5-2 formasyonlarında Faslı oyuncuya yer olmadığı kanaatinde! Bu nedenle Hakim Ziyech için ilk on bir kapıları artık büyük oranda kapandı. Yedek kalmaktan hoşnut olmayan Faslı yıldızın tribüne gönderilmesi ile gerekli mesajı alarak Ocak'ta ayrılmasına artık kesin gözle bakılıyor. Ki yıldız ismin de ABD'den gelecek teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.
SIFIR KATKI
Yıllık 2 milyon 850 bin avro garanti ücreti olan Hakim Ziyech bu sezon 5 maçta 256 dakika süre alırken skora katkı veremedi.
JELERT GÖZE GİRİYOR
Aslında en zayıf halka yeni alınmasına rağmen Elias Jelert olarak görülüyordu ama bakış açısı değişti. Beşiktaş derbisinde iyi bir görüntü sergileyen kanat oyuncusu umut verdi. Genç sağ beke daha fazla şans vermek isteyen Okan Buruk, Jakobs'un takıma katılması ile beraber Ziyech'i tribüne yollayacak. Çünkü yabancı kontenjanına takılacak.
GİDEBİLİRSİN MESAJI
Aynı zamanda çift santrforlu sistemde güçlü orta saha hattı kurmak isteyen Okan Buruk, 4-4-2 ve 3-5-2 formasyonlarında Faslı oyuncuya yer olmadığı kanaatinde! Bu nedenle Hakim Ziyech için ilk on bir kapıları artık büyük oranda kapandı. Yedek kalmaktan hoşnut olmayan Faslı yıldızın tribüne gönderilmesi ile gerekli mesajı alarak Ocak'ta ayrılmasına artık kesin gözle bakılıyor. Ki yıldız ismin de ABD'den gelecek teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.
SIFIR KATKI
Yıllık 2 milyon 850 bin avro garanti ücreti olan Hakim Ziyech bu sezon 5 maçta 256 dakika süre alırken skora katkı veremedi.