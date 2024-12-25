Hakem sınavında kopya iddiası

Klasman hakemliğine yükselme sınavından önce cevapların Dernek Başkanı Ferdi Karadoruk tarafından bazı hakemlere verildiği iddiaları ortalığı karıştırdı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Hakem sınavında kopya iddiası
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25 Aralık 2024 11:00
MHK tarafından düzenlenen klasman hakemliğine yükselme sınavlarında, cevapların İstanbul Dernek Başkanı Ferdi Karadoruk tarafından bazı hakemlere WhatsApp mesajı üzerinden yayıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Camiada konuşulanlara göre Karadoruk grupta yer alan hakemlere, "Abicim bu sorulara çalışın. Hepsi serbest vuruş olacak. Cevaplar 2 penaltı, hepsi serbest vuruş. Sorular bunlar. Sizden başkasından duyarsam........ 3 tane kartlardan olacak, dün baktığımız" şeklinde sorulara ilişkin tüyo verdi.

Hakemler arasında infiale neden olan bu söylenti karşısında TFF ve MHK bir açıklama yapmadı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı İlhan Erdem ise konuyla ilgili Akşam'a şu açıklamayı yaptı: "Bu iddialarla hakem camiası çalkalanıyor. Hakemler bilgi almak için beni arıyorlar. Bu konularla alakalı benim bir ilgim yok. Bu iddiaların doğru olup olmadığını MHK ve İl Hakem Kurulu açıklamalı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası gerçekten çok üzülüyorum."

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