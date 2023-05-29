NBA'in, sahte bir Twitter hesabı kullandığı iddia edilen hakem Eric Lewis hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.



Lig kaynaklarının ESPN'ye verdiği bilgiye göre, NBA, 19 yıllık hakem Eric Lewis hakkında, hakemlikle ilgili sosyal medyada yazılanlara yanıt vermek ve kendisinin yanı sıra diğer hakemleri savunmak için bir Twitter hesabı kullandığı iddiaları nedeniyle soruşturma başlattı.



NBA muhabiri Marc Stein da Cuma günü soruşturma hakkında bilgi vermişti.



Hakemlerin izinsiz olarak hakemlik hakkında alenen yorum yapmasına izin verilmediğinden ötürü, soruşturma hesapta yapılan açıklamaların arkasında kendisinin olduğunu doğrularsa, Lewis muhtemel bir disiplin cezasıyla karşı karşıya kalabilir.



Tecrübeli hakem Ocak ayında, kendisi ve ekibinin yönettiği Los Angeles Lakers ve Boston Celtics arasındaki bir karşılaşmada LeBron James'i son saniyede serbest atış çizgisine gönderip maçı kazandırmasını sağlayabilecek bir faul düdüğünü kaçırdığını kabul etmesi sonrası gündeme oturmuştu. Celtics mevzubahis karşılaşmayı uzatmada 125-121 kazanmıştı.



82 playoff maçı dahil olmak üzere 1.100'den fazla maç yöneten Lewis, 2019'dan beri altı NBA Finali maçına atanmıştı ve yönettiği son maç, 16 Mayıs'ta Denver Nuggets ile Lakers arasında oynanan Batı Konferansı finallerinin 1. maçıydı.



