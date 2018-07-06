Hakan Ünsal: ''Bu kadro Galatasaray'ı zorlayacaktır''

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Hakan Ünsal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın şu anki kadrosuyla Devler Ligi'nde zorlanacağını belirterek, "Bu kadro yapısı Galatasaray'ı biraz zorlayacaktır. Fatih Terim hoca tabii ki bu konuda daha fazla yetki alıp devreye girecektir ancak Şampiyonlar Ligi için de transfer gerektiği ortada. Daha az maliyetli oyuncularla bunu çözeceklerdir. Kulüpler daha dikkatli olmak zorunda. Sayın Mustafa Cengiz başkan da bu konuda çok hassas. Aslında doğru olanı yapıyor" dedi.Hakan Ünsal, Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO) ile yapılan toplantı sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.3 yıl önce çıktıkları yolda yaptıkları ilk işin FIFPro üyelik sürecini başlatmak olduğunu ifade eden Ünsal, "3 yıl önce ilk geldiğimizde Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) yönetiminde yaptığımız ilk işlerden biri FIFPro üyelik sürecini başlatmaktı. Çünkü 60 bin üyesi olan, çok önemli oyuncuların destek verdiği ve futbolcuların haklarını koruyan bir kuruluş. Nasıl ki kulüplerin üzerinde federasyon varsa, futbolcu birliklerinin üzerinde de FIFPro var. Aynı zamanda FIFA ile ilişkilerini iyi yürüten bir kuruluş. Bizim açımızdan da uluslararası ilişkilerimizi geliştirme anlamında var olan sorunlarımızı düzeltme, kendimizi daha iyi anlatabilme anlamında bir fırsat. Bugün geldiğimiz nokta üyeliğimizin karar verileceği bir dönem. Onunla ilgili son toplantımızı gerçekleştireceğiz. Umarım sonucu olumlu olacak şekilde süreci sonlandıracağız. Aldığımız geri bildirimler bu yönde. Umuyorum ki sonuçlar açıklandığında hep beraber duyururuz" şeklinde konuştu.Mayıs ayında yapılan seçimlerde yeniden başkan seçilen Hakan Ünsal, sendikalaşma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Sendikalaşma niyetimiz var fakat şöyle bir sorunumuz oldu; bu dernek aslında 26 yıllık bir dernek ama biz geldikten sonraki 1, 1.5 yıl boyunca oyunculara derneğin ne olduğunu, amacının ne olduğunu anlatmakla geçirdik. Oyunculara önce derneği kabul ettirmeye çalışıyoruz. O süreci geçtikten sonra derneği daha farklı boyutlara taşıyabiliriz. 26 yıllık bir dernek olsak da 1.5 yıl önce faaliyetlere başladık diyebilirim. Emekleme dönemindeyiz, yürümeye başladığımızda iş daha farklı olacak. Koşmaya başladığımız dönem ise sendikalaşmanın olduğu dönem olacak" ifadelerini kullandı.Alt liglerdeki futbolcuların askerlik konusuyla ilgili de konuşan Ünsal, "Yine geçtiğimiz dönemde Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'la bu konuyu görüştük. Mecliste bu konu Saffet Sancaklı tarafından da gündeme geldi. Sayın Bakanımız aynı şekilde, Milli Savunma Bakanımız da, milletvekillerimiz de böyle olması gerektiği konusunda hemfikirler ama seçim süreci ve başka nedenlerden dolayı ertelendi. Yeni kabine kurulduktan sonra daha istikrarlı ve düzgün bir hal alacağı için tekrar gündeme getireceğiz. Küçük bir kanun değişikliği ve alınacak bir kararla yürürlüğe girecek bir düzenleme bu. İnşallah bu sorunu da halledersek önemli bir problemi de çözmüş olacağız. Çünkü göründüğünden çok daha fazla futbolcuların ailelerine, çocuklarına kadar yansıyacak problemler teşkil ediyor. Umarım bunu da en kısa zamanda çözeriz" diyerek gelinen son durum hakkında bilgi verdi.Hakan Ünsal, UEFA'nın Galatasaray ile yaptığı anlaşma sonrası, anlaşmayı yeniden inceleme kararı alması ilgili olarak da, "Cezanın çok farklı şekilde çevrileceğini düşünmüyorum. Sadece küçük bir güncelleme yapabilirler. Ancak sonuç itibarıyla ortada bir gerçek var ve Galatasaray dikkatli olmak zorunda. Bu sene baktığımızda aslında üç büyük kulübümüz de çok fazla transfer yapmadılar. Daha dikkatli davranıyorlar. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın etkisinin nasıl olduğunu çok daha geniş kadrodaki Beşiktaş'ta gördük. Bu kadro yapısı Galatasaray'ı biraz zorlayacaktır. Fatih Terim hoca tabii ki bu konuda daha fazla yetki alıp devreye girecektir ancak Şampiyonlar Ligi için de transfer gerektiği ortada. Daha az maliyetli oyuncularla bunu çözeceklerdir. Kulüpler daha dikkatli olmak zorunda. Sayın Mustafa Cengiz başkan da bu konuda çok hassas. Aslında doğru olanı yapıyor. Yani belli bir disipline sokup sonrasında Fatih hocanın da etkisiyle var olan oyuncuların kalitesini kullanarak devam edeceklerdir" dedi.Video Yardımcı Hakem Uygulaması'na (VAR) da değinen Ünsal, "Gol çizgisi teknolojisinin de, VAR'ın da olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık futbol herkesin hayalinde olan eski günlerdeki gibi değil. Çok değişti. Milyar dolarların konuşulduğu bir sektörden bahsediyoruz. Küçücük hatalara bile tolere edilmediği bir dönemdeyiz. Bunları minimum seviyeye indirmek futbolu yönetenlerin görevi. Bu anlamda VAR verilen kararlara baktığımızda ciddi manada haksızlıkların önüne geçti. İşlevi önümüzdeki yıllarda çok daha önemli olacak ve daha farklı seviyeye taşınacaktır. Hem VAR'ın, hem de gol çizgisi teknolojisinin futbol için faydalı olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.