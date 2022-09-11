Hakan Keleş: 'Daha iyi şeyler yapacağız'

Süper Lig'de deplasmanda VavaCars Fatih Kargümrük'le 1-1 berabere kalan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, karşılaşmayı değerlendirdi.



Genç teknik adam şu ifadeleri kullandı;



"İyi hazırlandık maça. Rakibimiz geriden oyunu iyi kuran bir takım. Çok fazla oyun kurmalarına müsaade etmedik. Alan vermedik rakibe ama dengeli giden bir oyundu, çok fazla gol pozisyonu yoktu. Yakaladığımız pozisyonda penaltı sonrasında öne geçtik. Uzatmalarda yediğimiz duran top 2 puan kaybettirdi. Deplasmanda alınan 1 puan var. Önümüzdeki hafta bay olacak, sonra milli ara ve üç haftalık süremiz var. Yeni gelen, hazır olmayan oyuncular var ve bu kamp döneminde o oyuncuları hazırlayıp lige iyi bir şekilde devam edeceğiz. Yeni bir takımız ve bu süreci atlatıp daha iyi şeyler yapacağız"





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