Hakan: 'Fenerbahçe'ye ön yargım olamaz'

Transfer sezonunun flaş isimlerinden Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Adı sık sık Galatasaray ile anılan ve Fenerbahçe'nin ilgilendiğini belirtmesi sonrası Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Hakan Çalhanoğlu'nun transfer gelişmeleri hareketlendi.
FENERBAHÇE'YE ÖN YARGIM OLAMAZ
Ali Koç, milli oyuncuya durumunu ve şartlarını sordu, Hakan ise "Başkanım benim F.Bahçe'ye karşı bir ön yargım yok ve asla da olamaz. Şartlar oluşursa F.Bahçe formasını da giyerim. Gelmeyi isterim" dediği öğrenildi.
Bu sözlerin ardından Fenerbahçe cephesinde transfer çalışmaları hızlandırıldı.
30 MİLYON EURO TALEBİ
Almanya'da Hamburg, Karlsruhe ve Leverkusen formaları giyen oyuncu, Milan ile adım attığı Serie A'da kontratı bittiğinde Milano şehrinin bir diğer ekibi Inter'e gitmişti.
Futbolcu için Inter'in 30 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi.
İtalya'da 6.5 milyon Euro kazanan Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'den maaş olarak 10 milyon Euro ve 3+1 yıllık kontrat istiyor.
YÖNETİM MALİYETİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR
Yönetim, temkinli adımlar atarken görüşmelere de hız verecek. Fenerbahçe, bonservisin ilk etapta 20 milyon Euro'ya inmesini, Hakan'ın da 7.5 milyon Euro'ya düşmesini bekliyor.
Adı sık sık Galatasaray ile anılan ve Fenerbahçe'nin ilgilendiğini belirtmesi sonrası Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Hakan Çalhanoğlu'nun transfer gelişmeleri hareketlendi.
FENERBAHÇE'YE ÖN YARGIM OLAMAZ
Ali Koç, milli oyuncuya durumunu ve şartlarını sordu, Hakan ise "Başkanım benim F.Bahçe'ye karşı bir ön yargım yok ve asla da olamaz. Şartlar oluşursa F.Bahçe formasını da giyerim. Gelmeyi isterim" dediği öğrenildi.
Bu sözlerin ardından Fenerbahçe cephesinde transfer çalışmaları hızlandırıldı.
30 MİLYON EURO TALEBİ
Almanya'da Hamburg, Karlsruhe ve Leverkusen formaları giyen oyuncu, Milan ile adım attığı Serie A'da kontratı bittiğinde Milano şehrinin bir diğer ekibi Inter'e gitmişti.
Futbolcu için Inter'in 30 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi.
İtalya'da 6.5 milyon Euro kazanan Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'den maaş olarak 10 milyon Euro ve 3+1 yıllık kontrat istiyor.
YÖNETİM MALİYETİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR
Yönetim, temkinli adımlar atarken görüşmelere de hız verecek. Fenerbahçe, bonservisin ilk etapta 20 milyon Euro'ya inmesini, Hakan'ın da 7.5 milyon Euro'ya düşmesini bekliyor.