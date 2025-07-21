21 Temmuz
FC Orenburg-CSKA Moskova
17:30
22 Temmuz
Estudiantes-Huracan
01:00
22 Temmuz
Defensa y Justicia-Aldosivi
03:15
22 Temmuz
San Martin San Juan-Deportivo Riestra
03:15
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Hakan: "Fenerbahçe'ye ön yargım olamaz"

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Inter'de oynayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde önemli gelişmeler yaşandı. Oyuncu sarı-lacivertlilere sıcak bakıyor, yönetimin ise Inter ve Hakan'la görüşmeleri devam ediyor.

calendar 21 Temmuz 2025 09:10 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 09:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Hakan: 'Fenerbahçe'ye ön yargım olamaz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer sezonunun flaş isimlerinden Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Adı sık sık Galatasaray ile anılan ve Fenerbahçe'nin ilgilendiğini belirtmesi sonrası Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Hakan Çalhanoğlu'nun transfer gelişmeleri hareketlendi.

FENERBAHÇE'YE ÖN YARGIM OLAMAZ


Ali Koç, milli oyuncuya durumunu ve şartlarını sordu, Hakan ise "Başkanım benim F.Bahçe'ye karşı bir ön yargım yok ve asla da olamaz. Şartlar oluşursa F.Bahçe formasını da giyerim. Gelmeyi isterim" dediği öğrenildi.

Bu sözlerin ardından Fenerbahçe cephesinde transfer çalışmaları hızlandırıldı.

30 MİLYON EURO TALEBİ

Almanya'da Hamburg, Karlsruhe ve Leverkusen formaları giyen oyuncu, Milan ile adım attığı Serie A'da kontratı bittiğinde Milano şehrinin bir diğer ekibi Inter'e gitmişti.

Futbolcu için Inter'in 30 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

İtalya'da 6.5 milyon Euro kazanan Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'den maaş olarak 10 milyon Euro ve 3+1 yıllık kontrat istiyor.

YÖNETİM MALİYETİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Yönetim, temkinli adımlar atarken görüşmelere de hız verecek. Fenerbahçe, bonservisin ilk etapta 20 milyon Euro'ya inmesini, Hakan'ın da 7.5 milyon Euro'ya düşmesini bekliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.