10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj: "Ben hazırım"

Adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun Milano'da Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu'ya transfer mesajı gönderdiği öğrenildi.

Fotoğraf: Imago
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj: 'Ben hazırım'
Yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun transferinde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

İtalya'nın başkenti Milano'da Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Abdullah Kavukcu ile görüştüğü ortaya çıkan futbolcu, görüşmede sarı-kırmızılı ekibe transfer mesajı verdi.

"BEN GELMEYE HAZIRIM"

Buluşmada Hakan Çalhanoğlu'nun Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk'a transfer mesajı olarak, "Kulübümle ocak ayı transfer döneminde anlaşın yeter, ben gelmeye hazırım" dediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, yaz transfer döneminde Inter ile bonservis pazarlığında anlaşamamış ve transfer gerçekleşmemiti.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik adamı Okan Buruk'un, ara transfer döneminde orta sahaya mutlaka transfer yapılmasını istediği öğrenildi. Buruk'un bu transfer için önceliğinin milli yıldız olduğu kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan ekibiyle 6 maça çıkan milli yıldız, 2 gol-2 asistlik performans sergiledi.


 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
