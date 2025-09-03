Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj!

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'da forma giymek için can atıyor.



Inter'de forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, transfer sezonu sona ermeden Sarı-Kırmızılı formaya kavuşmak istiyor.



"GALATASARAY'I ÇOK İSTİYORUM"

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray Yönetimi ile yaptığı görüşmede çarpıcı sözler sarf ettiği öğrenildi. Milli yıldızın bu görüşmedededi.Sarı kırmızılı kurmayların bu sözlerden çok etkilendiği ve transferi gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcadıkları gelen haberler arasında.Galatasaray, Hakan'ı Şampiyonlar Ligi listesine yazdıramadı ama 12 Eylül'e kadar bu transfer için uğraşacak.Öte yandan İnter, milli yıldızı Devler Ligi kadrosuna dahil etti. 31 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Hakan Çalhanoğlu, 97 kez A Milli Takım formasını giydi.Hakan Çalhanoğlu, İnter kariyerinde 183 maçta forma giydi. Bu maçlarda 38 gol atarken 32 de asist yaptı. Toplamda 70 gole katkıda bulundu. Serie A'da 264 karşılaşmada boy gösterdi.