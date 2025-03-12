UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Inter, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Hollanda'daki ilk maçı 2-0'lık skorla kazanan Inter, Guiseppe Meazza'daki maçta da 2-1'lik skorla galip geldi.
Inter, 8. dakikada Marcus Thuram ile öne geçti. Feyenoord, 42. dakikada Jakub Moder'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-1 ile gitti.
Inter, 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle birlikte maçı 2-1 kazandı. Hakan Çalhanoğlu bu maçtaki golüyle birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde 10+ gol atan ve asist yapan ilk Türk futbolcu oldu.
Inter'de ikinci golü atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada oyundan çıktı.
İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Inter, sahasındaki 2-1'lik galibiyet sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Inter, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
Inter, 8. dakikada Marcus Thuram ile öne geçti. Feyenoord, 42. dakikada Jakub Moder'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-1 ile gitti.
Inter, 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle birlikte maçı 2-1 kazandı. Hakan Çalhanoğlu bu maçtaki golüyle birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde 10+ gol atan ve asist yapan ilk Türk futbolcu oldu.
Inter'de ikinci golü atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada oyundan çıktı.
İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Inter, sahasındaki 2-1'lik galibiyet sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Inter, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
🇹🇷⚽Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attığı golle Inter'i yeniden öne geçirdi. pic.twitter.com/AfCss3F3wn
— Sporxtv (@sporxtv) March 11, 2025