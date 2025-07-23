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Hadziahmetovic'te Solskjaer sorusu

Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Amir Hadziahmetovic'in durumuna Ole Gunnar Solskjaer karar verecek.

calendar 23 Temmuz 2025 12:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hadziahmetovic'te Solskjaer sorusu
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılacak isimler belirleniyor.

Bu kapsamda Amir Hadziahmetovic, ayrılığı gündemde olan isimlerden.

Kalabalıklaşan orta saha rotasyonu ile birlikte siyah-beyazlılar'da bu bölgede görev alan Amir'in geleceğinin ne olacağı merak ediliyor.


SÖZ SOLSKJAER'İN

Talipleri olan Amir konusunda Ole Gunnar Solskjaer'in vereceği karar bekleniyor. Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı Solskjaer'in raporundan sonra belli olcak.

RİZESPOR TALİP

Ayrılığı gündemde olan Amir Hadziahmetovic'i Çaykur Rizespor gündemine aldı.

Karadeniz temsilcisi, Boşnak orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Çaykur Rizespor'un ilgisinin yanında Hadziahmetovic'e Avrupa'dan da talipler var.

Oyuncunun Beşiktaş'taki süreci belirsizliğini korurken, Türkiye ve Avrupa'ddan gelen teklifler ise Beşiktaş yönetiminin kararını etkileyecek.

PERFORMANSI

Amir geçtiğimiz sezonda 36 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.

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