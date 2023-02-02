Beşiktaş, profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:Öte yandan Hadziahmetovic, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi.Konya'da basın mensuplarına açıklama yapan Bosnalı oyuncu,diye konuştu.Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncunun transferi konusunda Konyaspor'la 3 milyon euro bonservis, 1 milyon euro performans bonusu ve olası satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağladı.Kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek isteyen ve bu konuda kulübüne baskı uygulayan Hadziahmetovic'in de yaklaşık 600 bin euro tutarındaki alacağından vazgeçtiği aktarıldı.Beşiktaş ile Konyaspor'un 1-2 gün içinde transferi sonuçlandırmaları bekleniyor. Kartal'la 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak Hadziahmetovic'in senelik bir milyon euro kazanacağı ifade edildi.