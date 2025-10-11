11 Ekim
Haaland tarihe geçti; Norveç, İsrail'i beşledi!

Norveç, 2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda sahasında İsrail'i 5-0 mağlup etti ve grupta 6'da 6 yaptı.

Haaland tarihe geçti; Norveç, İsrail'i beşledi!
2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Norveç, sahasında İsrail'i konuk etti.

Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Norveç, 5-0 kazandı.

Norveç'te Erling Haaland, 27, 63 ve 72. dakikalarda attığı goller ile hat-trick attı. Norveç'in diğer iki golü ise 18. dakikada Khalaili ile 28. dakikada Nachmias'ın kendi kalesine attığı goller ile geldi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında penaltı kazanan Norveç'te Erling Haaland, tekrarlanan penaltıda iki kere golü bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Norveç, 6. karşılaşmasında 6. galibiyetini alarak Dünya Kupası bileti yolunda önemli bir adım attı. İsrail, 6 maçta 9 puan toplayarak 3. sırada yer aldı.

Grupta gelecek maç Norveç, Estonya'ya konuk olacak. İsrail, ikinci sıradaki İtalya'ya konuk olacak.

HAALAND'TAN REKOR

Erling Haaland, 46 maçla milli takımlar tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan isim oldu. Rekor 71 maç ile İngiliz yıldız Harry Kane'de bulunuyordu.

BİLET GELİRİ GAZZE'YE

Norveç, İsrail karşılaşmasında elde edilecek bilet gelirinin Gazze'ye bağışlanacağını açıklamıştı.

İSRAİL'E KIRMIZI KART

Tribünlerde Filistin bayrakları açıldı. Bazı izleyiciler, İsrail'i protesto ederek, kırmızı kart şeklinde yapılmış kartlar gösterdi.  



"FREE GAZA"

Maç devam ederken, tişörtünde 'Free Gaza' yazan bir taraftar sahaya girdi. Taraftar, güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkartıldı. 

 

