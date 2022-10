Haaland'ın performans sırlarından biri sakatat çıktı

Bu sezon attığı gollerle tüm dünyayı kendisine hayran bırakan performanslara imza atan Erling Braut Haaland'ın başarı sırrı ortaya çıktı.



İngiliz gazetesi Sun'a konuşan Haaland, başarısındaki en büyük etkenin özel beslenme yöntemi olduğunu söyledi. Günde 6000 kalori aldığı özel bir diyet uygulayan Haaland, "İnsanlar et yemenin kötü bir şey olduğunu söylüyor ama bahsettiğimiz hangi et? Eğer et yemek istersem fast food restaurantlarında değil kalp veya karaciğer gibi direk etleri yemeyi tercih ediyorum. Böylelikle B vitamini, demir, fosfor gibi besinleri direkt alabiliyorum" diye konuştu.



Haaland performansını artırmak için yaptıklarını anlattığı bir röportajında ise filtrelenmiş suyu bol tükettiğini ve vücudunu sabah kalkar kalkmaz güneş ışığına maruz bıraktığını belirtmişti.



22 yaşındaki Norveçli yıldız bu sezon çıktığı 13 maçta 20 gol 3 asist üreterek inanılması güç bir performans sergilemişti.





