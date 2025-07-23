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Fenerbahçe'den geleceğe yatırım: Berkay Karaca

Geleceğe yönelik yatırım transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Schalke forması giyen Berkay Karaca için harekete geçti.

calendar 23 Temmuz 2025 09:27
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den geleceğe yatırım: Berkay Karaca
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Sportif direktör Devin Özek yönetiminde potansiyel vadeden genç oyuncularla ilgili özel bir liste hazırlanırken, bu doğrultuda dikkat çeken bir isim gündeme geldi: Berkay Karaca...

Almanya'nın Schalke 04 takımında sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe'nin radarında...

Kulübüyle kontrat yenilemeyen genç oyuncunun birçok talibi bulunurken, Türkiye'den de farklı kulüplerin ilgisi olduğu öğrenildi.

Ancak Fenerbahçe, bu transferde ön plana çıkan ekip konumunda. Devin Özek'in, transferi kısa sürede sonuçlandırmak adına bizzat devreye girdiği ifade ediliyor. 

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