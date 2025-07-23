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Galatasaray'ın rakibi Cagliari

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Serie A takımlarından Cagliari ile karşılaşacak.

calendar 23 Temmuz 2025 08:28
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'ın rakibi Cagliari
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Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile karşılaşacak.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında Cagliari ile mücadele edecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi S Sport Plus yayınlayacak.

Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. Daha sonra RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.


Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti.

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