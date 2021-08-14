Haaland ÇILDIRDI: Dortmund'un 5 golüne dev katkı!

Almanya Bundesliga'da ilk hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'u ağırladı.



Signal Iduna Park'ta oynanan müsabaka, Dortmund'un 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Marco Reus, 32. dakiakda Thorgan Hazard, 34. ve 72. dakikalarda Erling Haaland ile 58. dakikada Reyna attı. Frankfurt'un gollerini ise 27. dakikada kendi kalesine Passlack ve 86. dakikada Hauge kaydetti.



Mücadelede 2 gol atan Haaland, Reus, Hazard ve Reyna'nın gollerinde de asisti yapan isim oldu.



Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, sezona 3 puanla başladı. Frankfurt ise puansız bir başlangıç yaptı.



Borussia Dortmund, gelecek hafta Freiburg deplasmanına gidecek. Frankfurt ise Augsburg'u ağırlayacak.



