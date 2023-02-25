Gvardiol formasını depremzedeler için bağışladı

Leipzig'in Hırvat savunma oyuncusu Josko Gvardiol, formasını depremzede vatandaşlarımız için bağışladı.

Haber; Sporx.com
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Gvardiol formasını depremzedeler için bağışladı
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25 Şubat 2023 14:15
Leipzig forması giyen Josko Gvardiol, ülkemizde yaşanan deprem felaketine kayıtsız kalmadı.

Hırvat savunma oyuncusu, formasını ülkemizdeki depremzedeler için bağışladı.

Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Gvardiol... Hırvatistan Milli Takımı ve RB Leipzig'in yıldız oyuncusu Josko Gvardiol… Dayanışma mesajıyla birlikte, başarılı performanslara imza attığı 32 numaralı formasını, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Büyükelçiliğimize gönderdi." ifadelerini yazdı.

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