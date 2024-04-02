Guti: ''Şu anki Real Madrid, Galacticos'tan iyi''

Real Madridli eski futbolcu Guti Hernandez, Real Madrid'in mevcut takımıyla ilgili konuştu. Guti, şu anki Real Madrid'in kendisinin de formasını giydiği Galacticos'tan iyi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Guti: ''Şu anki Real Madrid, Galacticos'tan iyi''
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02 Nisan 2024 18:00
Real Madridli eski futbolcu Guti Hernandez, Real Madrid'in mevcut takımıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Real Madrid'in tarihi Galacticos takımının bir parçası olan Guti, mevcut Real Madrid takımının dünya çapında ünlenen takımdan çok daha iyi olduğunu söyledi. 

Mevcut Madrid oyuncularının "ayaklarının yere sağlam bastığını" vurgulayan Guti , "Şu anki takım Galacticos'tan çok daha iyi bir takım. Kadro ne olursa olsun, Galacticos'tan çok daha iyi bir kadro, çok daha fazlası" dedi.

Real Madrid'de geçirdiği zamanla ilgili konuşan Guti, "Madrid'deki konumumun ne olduğunu biliyordum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bir şeylere katkıda bulunabileceğimi biliyordum. Makelele'nin yanında orta saha olarak oynadığımda birçok kez biliyordum ki seçeneklerim Figo'ya ya da Zidane'a ya da Ronaldo'ya pas vermekti çünkü benim için oyunu çözeceklerini biliyordum.'' ifadelerini kullandı.

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