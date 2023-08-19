Gustavo Henrique'ye İspanya'dan talip

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Real Valladolid, Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Gustavo Henrique ile anlaşmaya çok yakın.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Gustavo Henrique'ye İspanya'dan talip
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19 Ağustos 2023 14:21
Fenerbahçe ile yollarının ayrılması beklenen Gustavo Henrique'ye İspanya'dan talip çıktı.

Marca'da yer alan habere göre; La Liga ekibi Real Valladolid, Brezilyalı savunma oyuncusu Gustavo Henrique için girişimlere başladı.

İspanyol kulübünün 30 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlamak üzere olunduğu belirtildi. 

KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Gustavo Henrique'yi kadroda düşünmediğini açıklamıştı. Oyuncunun ismi bir süredir birçok takımla anılıyor. 

SEZON RAKAMI 

Fenerbahçe'de geçen sezon 23 karşılaşmaya çıkan Henrique 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. 



 

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